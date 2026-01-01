Un sismo de magnitud 4.2 ocurrió este 1 de enero de 2026 a las 11:28 a. m. y tuvo como referencia 27 km al oeste de Chilca (Cañete, Lima).

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento alcanzó una intensidad III en Chilca y se produjo a 68 km de profundidad, por lo que fue percibido de manera ligera en zonas cercanas.

¿A qué hora fue el sismo y dónde ocurrió?

Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0002, el movimiento telúrico se registró a las 11:28:20 (hora local).

Su ubicación se determinó en las coordenadas -12.57 de latitud y -76.98 de longitud, con referencia mar adentro, a 27 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

Magnitud, profundidad e intensidad reportadas por el IGP

El IGP precisó que el sismo fue de magnitud 4.2 y presentó una profundidad de 68 km, característica que suele influir en cómo se percibe el movimiento en superficie.

En cuanto a la percepción, el organismo reportó intensidad III en Chilca, lo que corresponde a una sensación leve para la población.

Reporte oficial del IGP: datos clave del evento

El informe técnico difundido por el IGP resume la información principal del sismo registrado este 1 de enero en Lima:

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0002

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 11:28:20

Magnitud: 4.2

Profundidad: 68km

Latitud: -12.57

Longitud: -76.98

Intensidad: III Chilca

Referencia: 27 km al O de Chilca, Cañete – Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

Recomendaciones de Indeci ante sismos

Tras el sismo registrado en Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población la importancia de mantener la calma y seguir medidas preventivas antes, durante y después de un movimiento telúrico.

Durante un sismo, Indeci recomienda agacharse, cubrirse y agarrarse, alejándose de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables.

Si la persona se encuentra en la vía pública, debe ubicarse en un lugar abierto, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas.

Asimismo, es fundamental tener lista una mochila de emergencia, que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín y documentos importantes.

Esta preparación permite una mejor respuesta ante sismos de mayor magnitud.

Finalmente, Indeci exhorta a la ciudadanía a identificar zonas seguras y rutas de evacuación en viviendas, centros de trabajo y espacios públicos, así como a participar en simulacros para reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.