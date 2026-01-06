Con la llegada del 2026 y a pocas semanas del inicio del año escolar en los colegios públicos -programado oficialmente para el 16 de marzo-, miles de familias peruanas esperan el pago del bono de escolaridad y se alistan para afrontar los gastos propios del regreso a clases.

En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó la entrega del Bono de Escolaridad 2026, una bonificación económica clave para aliviar el impacto financiero de este periodo.

Este beneficio está contemplado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y en el Decreto Supremo N.° 002-2025-EF, normas que fijan el monto, los beneficiarios y el cronograma de pagos.

El bono asciende a S/ 400 y se entrega por única vez, como apoyo para cubrir gastos vinculados al inicio del año lectivo, como útiles escolares, matrículas y otros insumos educativos.

¿Cuál es el monto del Bono de Escolaridad 2026?

El monto del Bono de Escolaridad 2026 es de S/ 400, el cual se deposita de manera íntegra en la planilla de pagos de los beneficiarios.

Se trata de un apoyo económico excepcional que no forma parte del sueldo mensual ni de otros beneficios permanentes, y que se otorga cada año bajo aprobación presupuestal del Estado.

¿Quiénes reciben el Bono de Escolaridad en 2026?

De acuerdo con la normativa vigente, el beneficio está dirigido principalmente a trabajadores del sector público y pensionistas del Estado. Entre los beneficiarios se encuentran:

Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276 .

. Docentes comprendidos en la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) .

. Personal del sector Educación regulado por la Ley N.° 30512 .

. Docentes universitarios sujetos a la Ley Universitaria N.° 30220 .

. Personal de salud bajo el Decreto Legislativo N.° 1153 .

. Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, el bono alcanza a los pensionistas de los regímenes establecidos por las leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el Decreto Legislativo N.° 1133.

En el caso de los trabajadores del sector público bajo régimen privado, podrán recibirlo siempre que no perciban un beneficio similar por otra norma.

Fechas de pago del Bono de Escolaridad para trabajadores públicos

El calendario de pagos para los trabajadores del Estado se ha organizado por sectores:

Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), PCM, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), PCM, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas. Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.

Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec. Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

En el caso de los docentes universitarios, el Bono de Escolaridad será abonado en junio de 2026.

Cronograma de pago para pensionistas del Estado

Para los pensionistas, el MEF estableció el siguiente cronograma:

Jueves 15 de enero: Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas. Viernes 16 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Lunes 19 de enero: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec. Martes 20 de enero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Caso especial en el sector Educación

Una disposición particular aplica a los docentes contratados y auxiliares de educación comprendidos en la Ley N.° 29944.

Para este grupo, el pago del Bono de Escolaridad no se realizará en enero, sino que será incluido en la planilla de junio de 2026, a diferencia del resto de beneficiarios.

¿Cómo aprovechar mejor el Bono de Escolaridad en favor de los hijos?

El Bono de Escolaridad no solo debe verse como un ingreso adicional, sino como una oportunidad para planificar de manera estratégica los gastos educativos del año.

Destinar este monto a la compra anticipada de útiles escolares básicos -cuadernos, lápices, mochilas o uniformes- permite aliviar la carga económica de los primeros meses de clases y evita compras de último momento, que suelen ser más costosas.

Asimismo, una recomendación clave es priorizar productos de calidad y durabilidad. Invertir en útiles resistentes, mochilas ergonómicas o calzado escolar adecuado contribuye al bienestar físico y al rendimiento académico de los niños, evitando gastos repetidos a lo largo del año escolar.

Inversión en aprendizaje y desarrollo

Otra forma de utilizar el Bono de Escolaridad de manera inteligente es destinar parte del monto a recursos educativos complementarios.

Libros de lectura, material didáctico, diccionarios, juegos educativos o incluso el acceso a plataformas digitales de aprendizaje pueden fortalecer las habilidades académicas de los estudiantes y reforzar su proceso formativo fuera del aula.

En el caso de estudiantes con necesidades específicas, el bono también puede emplearse en materiales especializados o en apoyo pedagógico adicional, lo que contribuye a un aprendizaje más inclusivo y adaptado a cada realidad familiar.

Educación financiera desde temprana edad

El uso del Bono de Escolaridad también puede convertirse en una oportunidad para enseñar a los hijos sobre la importancia del manejo responsable del dinero.

Involucrarlos en la planificación de los gastos escolares, explicándoles cómo se distribuye el presupuesto, fomenta hábitos de ahorro, priorización y consumo responsable desde edades tempranas.

Este enfoque no solo fortalece la educación financiera, sino que también genera mayor valoración por los recursos destinados a su formación académica.

Complemento para otros gastos escolares

Además de los útiles, el bono puede servir para cubrir otros gastos vinculados al año escolar, como matrículas, copias, impresiones, transporte escolar o actividades extracurriculares.

De esta manera, las familias pueden distribuir mejor su presupuesto mensual y evitar endeudamientos innecesarios en los primeros meses del año.

En contextos donde el ingreso familiar es limitado, este apoyo económico representa un respaldo importante para garantizar que los estudiantes inicien el año escolar con las condiciones mínimas necesarias para un buen desempeño.

Planificación y previsión familiar

Finalmente, especialistas recomiendan que las familias utilicen el Bono de Escolaridad dentro de una planificación financiera más amplia.

Separar este monto exclusivamente para fines educativos ayuda a asegurar que el beneficio cumpla su propósito original: apoyar la formación y el bienestar de los hijos, reforzando su continuidad escolar y su desarrollo integral.

Este enfoque responsable convierte al Bono de Escolaridad en una herramienta clave no solo para enfrentar el inicio de clases, sino para fortalecer el compromiso familiar con la educación.