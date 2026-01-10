El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), informó hoy viernes 10 de enero de 2026 de un temblor en Arequipa.

El movimiento se produjo a las 14:44:24 horas, tiempo local, y alcanzó una magnitud de 4.0, siendo percibido de forma leve por la población de Mollendo.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0025, el epicentro se localizó a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay.

Las coordenadas registradas fueron latitud -16.83 y longitud -71.86, con una profundidad estimada de 25 kilómetros, lo que explica la percepción moderada del sismo en zonas cercanas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0025

Fecha y Hora Local: 10/01/2026 14:44:24

Magnitud: 4.0

Profundidad: 25km

Latitud: -16.83

Longitud: -71.86

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 27 km al NE de Mollendo, Islay – Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 10, 2026

Ubicación y características del sismo

La información técnica difundida por el IGP detalla que el sismo se originó a una profundidad intermedia, característica común en la región sur del país.

Este tipo de eventos suele generar movimientos breves, pero claramente perceptibles, especialmente en áreas urbanas próximas al epicentro.

Asimismo, la intensidad registrada fue de nivel III en la escala de Mercalli Modificada para la ciudad de Mollendo.

Esto significa que el temblor pudo ser sentido por algunas personas en reposo, sin provocar daños estructurales ni afectaciones a servicios básicos.

Percepción ciudadana tras sismo

En distintos sectores de Mollendo, vecinos reportaron haber sentido una vibración corta acompañada de un leve sonido subterráneo.

No obstante, las autoridades locales no informaron sobre daños materiales ni situaciones de emergencia asociadas al evento sísmico.

Este tipo de movimientos refuerza la importancia de mantener la calma y recordar que la región de Arequipa forma parte de una zona altamente sísmica.

La preparación y la información oportuna siguen siendo claves para reducir riesgos ante futuros eventos.

Importancia del monitoreo sísmico

El IGP continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica a nivel nacional, proporcionando datos oficiales que permiten a las autoridades y a la ciudadanía mantenerse informadas.

Cada reporte contribuye al análisis del comportamiento tectónico del país y al fortalecimiento de la cultura de prevención.

Finalmente, se recomienda a la población revisar sus planes familiares de emergencia y participar en simulacros, ya que la ocurrencia de sismos forma parte de la dinámica natural del territorio peruano.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante la ocurrencia de este tipo de movimientos sísmicos, Defensa Civil recuerda a la población la importancia de mantener la calma y actuar con prevención.

Se recomienda identificar previamente zonas seguras dentro y fuera de las viviendas, así como evitar el uso de ascensores durante un sismo.

Asimismo, es fundamental contar con una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y botiquín de primeros auxilios.

Las autoridades también exhortan a participar activamente en los simulacros y a revisar periódicamente las rutas de evacuación familiares.