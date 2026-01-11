Barcelona volvió a demostrar su fortaleza en los partidos decisivos y venció 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España disputada en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

En un encuentro intenso, cambiante y con un cierre cargado de tensión, el conjunto blaugrana supo golpear en los momentos justos para levantar un nuevo trofeo y consolidarse como el máximo ganador del certamen.

El protagonismo ofensivo fue clave para inclinar la balanza. Raphinha se convirtió en la gran figura de la noche con dos goles determinantes, mientras que Robert Lewandowski aportó jerarquía y oportunismo para completar el marcador.

Del lado merengue, Vinícius Júnior volvió a ser desequilibrante y Gonzalo García aprovechó una pelota parada para mantener el suspenso hasta el final.

Barcelona siempre al ataque

El desarrollo del partido mostró a un Barcelona decidido a asumir el control desde el inicio. Con mayor posesión y presión alta, el equipo catalán logró incomodar al Real Madrid y generó las situaciones más claras en el arranque.

Esa superioridad se reflejó en el marcador cuando Raphinha abrió el resultado con un remate preciso, premiando el dominio culé en campo rival.

No obstante, el cierre del primer tiempo fue tan intenso como impredecible. Vinícius Júnior igualó el encuentro con una acción individual que evidenció su calidad, pero la respuesta del Barcelona fue inmediata gracias a una definición certera de Lewandowski.

Cuando el descanso parecía llegar con ventaja blaugrana, Gonzalo García apareció tras un tiro de esquina y decretó el 2-2, dejando todo abierto para el complemento.

🔄 Doble cambio en el Barça | 83’



↑🟢 Gerard Martín

↑🟢 Rashford

↓🔴 Eric

↓🔴 Raphinha pic.twitter.com/sy7htsX0u5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

El sello de Raphinha

La segunda mitad cambió el tono del partido. Las interrupciones, las infracciones y las discusiones ganaron protagonismo, lo que provocó un juego más friccionado y con menos fluidez.

En ese contexto, el Barcelona volvió a mostrarse más efectivo. Raphinha, una vez más, encontró el espacio para sacar un remate que terminó sorprendiendo a Courtois y selló el 3-2 definitivo.

Con la ventaja en el marcador, el conjunto de Hansi Flick optó por administrar el balón y manejar los tiempos del partido.

El Real Madrid, empujado por la necesidad, adelantó sus líneas e intentó alcanzar el empate, aunque sin la claridad suficiente para quebrar la resistencia rival.

La expulsión de Frenkie de Jong en los minutos finales agregó dramatismo al cierre, pero el Barcelona supo sostener el resultado.

Jugamos con el corazón 💙❤️ pic.twitter.com/mM1D8UpVzB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 11, 2026

Este nuevo título le permitió al club catalán alcanzar su 16ª Supercopa de España y ampliar la diferencia sobre el Real Madrid, que acumula 13 conquistas.

Además, el triunfo refuerza el gran presente del Barcelona en la temporada, ya que también lidera La Liga de España con 49 puntos, manteniendo una ventaja sobre su clásico rival.

El Clásico volvió a estar a la altura de su historia, con goles, figuras y emociones hasta el último segundo.

Esta vez, la celebración fue blaugrana, confirmando que el Barcelona sigue siendo protagonista en los grandes escenarios.