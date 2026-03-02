El HUAWEI Mate 80 Pro se prepara para su llegada al Perú con una propuesta que redefine la experiencia premium en smartphones.

Con un Diseño de Anillo Espacial Dual, una cámara True-To-Colour mejorada y un enfoque centrado en la fidelidad de imagen, este dispositivo marca el esperado regreso de la serie Mate no plegable al mercado internacional.

Su filosofía “El mundo como es” apuesta por capturar cada escena con precisión auténtica, elevando los estándares en fotografía móvil, rendimiento e inteligencia artificial.

La nueva generación Mate no solo apuesta por la estética, sino que combina innovación tecnológica, resistencia avanzada y una experiencia visual inmersiva para quienes buscan un equipo de gama alta sin concesiones.

Diseño icónico inspirado en la exploración

El HUAWEI Mate 80 Pro destaca por su distintivo Anillo Espacial Dual, una propuesta estética simétrica que simboliza innovación y determinación.

Cada anillo representa la exploración de nuevos caminos y la valentía de avanzar hacia territorios desconocidos, reflejando el espíritu de la serie Mate.

Disponible en Dorado, Verde y Negro, el dispositivo toma inspiración directa de la naturaleza.

El acabado dorado evoca el amanecer, el verde transmite frescura natural y el negro proyecta sofisticación.

A esto se suma un panel trasero ultra resistente, diseñado para ofrecer un agarre cómodo y una sensación premium, sin sacrificar durabilidad.

Cámara True-To-Colour: precisión y luz en cada captura

La gran apuesta del Mate 80 Pro se encuentra en su renovado sistema fotográfico. Su Cámara Principal de Ultra Iluminación de 50 MP, con sensor de 1/1.28 pulgadas, incrementa la captación de luz y mejora notablemente la calidad en entornos de baja iluminación.

La evolución tecnológica se refleja en cifras concretas. El sistema logra una mejora del 43 % en la reproducción del color, mientras que el nuevo tamaño de píxel de 2.45 μm incrementa la entrada de luz en un 96 %, permitiendo obtener imágenes más nítidas, detalladas y realistas incluso en escenas nocturnas.

Además, la tecnología DCG HDR amplía el rango dinámico en un 300 %, preservando detalles tanto en sombras como en zonas iluminadas.

La optimización del patrón espectral 4 × 4 mejora en un 25 % la precisión en la detección de colores, garantizando tonos fieles y naturales.

El apartado fotográfico se complementa con una Cámara Macro Telefoto de 48 MP, con zoom óptico 4x y enfoque mínimo de 5 cm, ideal para capturas de detalle y retratos con efecto bokeh.

A ello se suma una Cámara Ultra Gran Angular de 40 MP, que permite adaptarse a distintos escenarios con versatilidad profesional.

Resistencia superior para el día a día

Pensado para acompañar cualquier rutina, el HUAWEI Mate 80 Pro incorpora Kunlun Glass de segunda generación, que multiplica por 20 la resistencia frente a caídas en comparación con el cristal convencional.

El panel trasero también incrementa cinco veces la resistencia a impactos, manteniendo una textura suave y resistente a rayaduras.

En términos de protección, el dispositivo cuenta con certificaciones IP68 e IP69, lo que significa resistencia al polvo, inmersión en agua de hasta 6 metros y protección ante chorros de alta presión y temperaturas elevadas.

Esta arquitectura reforzada convierte al equipo en un aliado confiable en condiciones exigentes.

Potencia, autonomía y carga ultrarrápida

La autonomía es otro de los pilares del Mate 80 Pro. Su batería de 5750 mAh permite un uso intensivo durante toda la jornada. La tecnología HUAWEI SuperCharge de 100 W con cable y 80 W inalámbrica asegura recargas rápidas y eficientes.

Para mantener el rendimiento estable, el smartphone integra un sistema de disipación de calor por cambio de fase dual, capaz de mejorar la conductividad térmica en un 16 % y reducir el aumento de temperatura en un 33 %. Esto se traduce en sesiones de juego más estables y transmisión en alta definición sin sobrecalentamiento.

Inteligencia artificial para una experiencia más creativa

El ecosistema de IA del HUAWEI Mate 80 Pro amplía las posibilidades creativas. Funciones como Borrar con IA eliminan elementos no deseados y reconstruyen el fondo de manera natural.

Mejor Expresión con IA selecciona las mejores expresiones en fotos grupales para fusionarlas en una sola imagen perfecta, mientras que Composición IA ofrece recomendaciones en tiempo real para mejorar el encuadre.

En materia de seguridad, el desbloqueo facial 3D ToF aporta un nivel adicional de protección gracias a su lectura precisa de profundidad facial.

Pantalla X-True™ 2.5D con brillo de hasta 3,000 nits

La experiencia visual se potencia con una pantalla HUAWEI X-True™ 2.5D de 6.75 pulgadas, resolución de 2,832 × 1,280 píxeles y brillo máximo de 3,000 nits, garantizando visibilidad óptima incluso bajo luz intensa.

La frecuencia de actualización adaptativa LTPO de 1 a 120 Hz ofrece desplazamiento fluido, mientras que la atenuación PWM de 1,440 Hz y la compatibilidad con HDR Vivid optimizan la comodidad visual y la profundidad de color.

Disponibilidad en Perú y beneficios exclusivos

El HUAWEI Mate 80 Pro llegará al Perú en 15 días, marcando el retorno oficial de la serie Mate al país. Estará disponible en los canales oficiales de Huawei e incluirá Servicios Premium sin costo adicional.

Entre los beneficios destacan HUAWEI Care+, cambio gratuito de batería en tres años, protector de pantalla sin costo, envío gratuito y un teléfono sustituto insignia.

Con esta propuesta integral, Huawei apuesta por ofrecer una experiencia premium que combina innovación, seguridad y respaldo posventa.