La llegada de Robbie Williams a Lima marca un momento histórico para sus seguidores en Perú. El artista británico incluirá a la capital peruana en su gira BritPop 2026, generando gran expectativa entre los fanáticos que esperan corear en vivo sus mayores éxitos.

Con una trayectoria consolidada a nivel mundial, su primera presentación en el país promete convertirse en uno de los conciertos más importantes del año.

El anuncio oficial no solo confirmó la fecha y el recinto, sino también los precios de las entradas, las etapas de preventa y venta general, y las modalidades disponibles para adquirir los boletos.

Cómo comprar entradas para Robbie Williams en Lima paso a paso

Para asistir al esperado concierto de Robbie Williams en el Arena 1 Park, los interesados deberán adquirir sus boletos a través de Ticketmaster Perú, plataforma encargada de la venta oficial.

El proceso de compra es sencillo y se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a ticketmaster.pe. Crear una cuenta con correo electrónico y datos personales, en caso de no estar registrado. Confirmar el registro desde el correo electrónico. Iniciar sesión en la plataforma. Buscar el evento “Robbie Williams en Lima 2026”. Esperar el turno asignado en la fila virtual. Elegir la zona disponible y confirmar los asientos. Realizar el pago correspondiente.

Durante la preventa, quienes paguen con tarjeta Interbank accederán a un 15% de descuento. Además, también se podrán comprar entradas físicas en tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel, así como en Metro de MegaPlaza. Estas incluirán una entrada conmemorativa de edición limitada.

Precios oficiales: preventa y venta regular

La organización estableció tres zonas para el espectáculo, con precios diferenciados según la etapa de venta.

En la preventa (25 y 26 de febrero o hasta agotar stock) los precios serán:

Platinium : S/ 475

: S/ 475 VIP : S/ 323

: S/ 323 General: S/ 201

Mientras que en la venta regular (desde el 27 de febrero hasta el 24 de septiembre o hasta agotar stock) los valores serán:

Platinium : S/ 545

: S/ 545 VIP : S/ 371

: S/ 371 General: S/ 231

El descuento aplica únicamente durante el periodo promocional y con el medio de pago indicado.

Fecha y lugar del concierto en Lima

El show se realizará el jueves 24 de septiembre de 2026 en el renovado Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde. El recinto ha sido presentado como un espacio moderno, amplio y técnicamente preparado para albergar eventos internacionales de gran magnitud.

La elección de este escenario refuerza la relevancia del espectáculo dentro de la agenda musical del próximo año, consolidando a Lima como destino clave para giras internacionales.

Un evento que promete marcar el calendario musical 2026

Con décadas de trayectoria y una lista de éxitos que han conquistado a distintas generaciones, Robbie Williams en Perú representa una oportunidad única para disfrutar en vivo de una de las figuras más influyentes del pop británico.

La combinación de una gira internacional, un recinto de primer nivel y una estructura de precios accesible anticipa una alta demanda de entradas. Por ello, asegurar los boletos durante la preventa será clave para quienes no quieran perderse este espectáculo.