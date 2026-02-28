En medio del caos político y la recurrente transición de mandatarios presidenciales en la última década, la politóloga Mia Tamayo brinda un análisis de lo que ocurre en la política peruana y su notoria inestabilidad.

Precariedad en el sistema institucional

Durante una entrevista realizada por Zusette Escudero para nuestro canal de YouTube, Tamayo explicó los motivos por los cuales el Perú se ve expuesto a constantes cambios de presidentes en los últimos años. Además, señaló que existe una alta precariedad en nuestro sistema institucional, con un parlamento lleno de disputas, corrupción e intereses colectivos.

“… cada día en lugar de coordinar temas de agenda y que puedan resolver los temas que la ciudadanía está exigiendo, los poderes ejecutivo y legislativo tienen disputas sobre quién tiene la razón, si tienen mayoría parlamentaria, si la figura política responde a sus intereses, y si en caso no es así, lo vacan o lo censuran”, precisó.

Entrevista completa de Zusette Escudero y Mía Tamayo. (Youtube)

Controversias durante el gobierno de Jerí

En una recapitulación de los hechos ocurridos durante el gobierno de José Jerí, Tamayo explicó que, antes de la polémica denominada “Chifagate”, el exmandatario tenía base de apoyo parlamentario proveniente de bancadas mayoritarias. Sin embargo, resaltó que hubo un cálculo político por parte del Congreso para cambiar toda la narrativa de su gobierno, influyendo en la decisión de mantenerlo o destituirlo de sus funciones.

Fotografía: Agencia EFE.

“Las bancadas han respondido a un periodo en donde la inestabilidad ya está insertada profundamente en el país, respondiendo más a intereses colectivos y también propiamente partidarios”, sostuvo la politóloga.

Cabe señalar que José Jerí, al momento de asumir la presidencia, entró con distintas controversias. Como el caso de presunta violación sexual que la Fiscalía archivó el año pasado y los presuntos actos de corrupción en su estadía como congresista.

“… pero algo que hizo que lo mantuvieran estos cuatro meses fue justamente este apoyo parlamentario que, como hemos podido ver, han respondido a ciertos intereses partidarios y que luego terminaron optando por censurarlo”, declaró.

Reflexiones

Finalmente, tras este análisis, Tamayo instó a la población a informarse en las próximas Elecciones Generales 2026 y aprovechar las herramientas disponibles, como el Simulador de Voto 2026 elaborado por RPP, así como las capacitaciones brindadas por la ONPE y el JNE.

Fotografía: Plataforma «Voto Informado» del JNE.