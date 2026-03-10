En un entorno empresarial marcado por presión por resultados, transformación digital y alta rotación, la conversación sobre productividad ha evolucionado. Hoy, en los directorios ya no preguntan únicamente por ventas o márgenes, sino por la cultura organizacional, liderazgo y sostenibilidad del talento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trastornos asociados al estrés y la salud mental generan pérdidas globales cercanas al billón de dólares anuales en productividad. En el Perú, diversos estudios privados estiman que el impacto del ausentismo, el presentismo y el bajo engagement puede representar entre el 18 % y el 34 % del salario anual por colaborador afectado.

Para Rodrigo Castilla, gerente de la Unidad de Desarrollo Organizacional de Grafton Perú, el problema no es únicamente de bienestar, sino de diseño organizacional. “Las compañías que hoy lideran sus industrias han entendido que el talento no se gestiona con intuición, sino con data. El verdadero diferencial competitivo está en alinear liderazgo, cultura y capacidades con la estrategia de negocio”, señala Castilla.

Del diagnóstico tradicional al enfoque multidimensional

Durante años, muchas empresas abordaron el clima organizacional como un ejercicio anual de medición de satisfacción y sofisticación. Sin embargo, el mercado exige un enfoque más humano, profundo y técnico. Desde la Unidad de Desarrollo Organizacional de Grafton Perú, se viene impulsando un modelo de diagnóstico multidimensional que integra herramientas como evaluaciones conductuales (Extended DISC), evaluaciones por competencias, medición de capacidades cognitivas e indicadores de integridad organizacional.

El objetivo no es etiquetar perfiles, sino entender la arquitectura real del talento dentro de la organización. “Cuando combinamos comportamiento observable, capacidades cognitivas y competencias críticas para el negocio, logramos una radiografía mucho más precisa. Esto permite tomar decisiones estratégicas en selección, sucesión, promoción y desarrollo directivo”, explica Castilla.

Este enfoque resulta especialmente relevante en sectores de alta exigencia —financiero, retail, minería, servicios especializados— donde el margen de error en liderazgo impacta directamente en resultados. En el contexto actual, la figura del líder ha cambiado. Ya no basta con cumplir metas; se requiere capacidad de movilizar equipos, gestionar incertidumbre y sostener desempeño en entornos de presión constante.

En Chile, por ejemplo, los trastornos mentales representan más del 30% de las licencias médicas, según cifras oficiales. En Perú, el estrés crónico reportado por el 70% de trabajadores incrementa riesgos de rotación y disminución de productividad. Para Castilla, estos indicadores no deben interpretarse desde el alarmismo, sino desde la gestión estratégica.



“El desafío no es solo reducir el estrés, sino rediseñar sistemas de liderazgo. Las organizaciones necesitan formar líderes con accountability, inteligencia emocional y capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Eso se construye con metodología, no con discursos motivacionales”.

La evidencia internacional muestra que los programas estructurados de salud organizacional y liderazgo pueden generar retornos de hasta 2 veces la inversión en términos de productividad recuperada. Sin embargo, Castilla enfatiza que el retorno más relevante no es solo financiero, sino estratégico.



“Una empresa que entiende su mapa de talento puede anticipar riesgos, planificar sucesiones con criterio técnico y reducir decisiones improvisadas. Eso impacta directamente en estabilidad, reputación y resultados”. En ese contexto, Grafton Perú, a través de su Unidad de Desarrollo Organizacional, viene acompañando a organizaciones locales y regionales en procesos de transformación cultural, evaluación ejecutiva y fortalecimiento de equipos de alto impacto.



“El talento es el activo más sensible y, al mismo tiempo, el más estratégico. Profesionalizar su gestión no es una tendencia; es una condición para competir en los próximos diez años”, concluye Castilla.

Sobre Grafton Perú

Grafton es una firma internacional especializada en soluciones de talento. En Perú, su Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión del Talento acompaña a empresas en diagnóstico multidimensional, liderazgo, cultura organizacional y transformación estratégica, integrando herramientas de evaluación avanzada y consultoría especializada orientada a resultados sostenibles.

Foto: Rodrigo Castilla, gerente de la Unidad de Desarrollo Organizacional de Grafton Perú