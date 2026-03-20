El Galaxy S26 Ultra marca un nuevo estándar en fotografía móvil avanzada, integrando un sistema de cámaras impulsado por inteligencia artificial y sensores de última generación.

Samsung apuesta por una experiencia superior que mejora cada captura en tiempo real, logrando imágenes y videos con un nivel de detalle sobresaliente en distintos escenarios.

Innovación en sensores: precisión y detalle con 200 MP

El elemento central del Samsung Galaxy S26 Ultra es su renovado sensor principal de 200 MP, diseñado para capturar imágenes con una nitidez excepcional. Este avance permite analizar el entorno en tiempo real y ajustar automáticamente parámetros como luz, contraste y color.

Además, el sistema integra un zoom de precisión mejorado, que utiliza lentes de cristal de dispersión extra baja. Esta tecnología reduce el ruido digital incluso en niveles altos de ampliación, garantizando fotografías más limpias y definidas.

Nightography 2.0: fotografía y video nocturno sin límites

Samsung lleva la captura en baja luz a otro nivel con Nightography 2.0, una función optimizada tanto para fotografía como para video. El procesador del dispositivo trabaja en tiempo real para disminuir el ruido cromático, lo que se traduce en escenas nocturnas con sombras más definidas y luces equilibradas.

Gracias a esta innovación, el Galaxy S26 Ultra permite registrar la vida nocturna con mayor fidelidad, destacando colores y detalles que antes se perdían en condiciones de poca iluminación.

Video profesional: estabilización 4K y control total

En el apartado de video, el dispositivo introduce mejoras clave para creadores de contenido. La evolución de Super Steady Video ofrece grabaciones ultra fluidas en resolución 4K, eliminando vibraciones incluso durante movimientos intensos.

A esta tecnología se suma Horizontal Lock, una función que mantiene el horizonte estable en todo momento. Esta herramienta ha sido probada en escenarios exigentes, demostrando su capacidad para capturar escenas dinámicas sin perder estabilidad ni nitidez.

Un salto en la creación de contenido móvil

Con estas innovaciones, el Galaxy S26 Ultra amplía las posibilidades de la creación audiovisual móvil. Desde escenas urbanas en movimiento hasta tomas más complejas, el equipo ofrece mayor estabilidad, claridad y precisión en cada captura.

Este lanzamiento consolida la apuesta de Samsung por integrar hardware avanzado y software inteligente, facilitando resultados profesionales directamente desde el smartphone.

Para conocer más detalles sobre la serie Galaxy S26, puedes visitar samsung.com/pe o la Sala de Prensa de Samsung Perú.