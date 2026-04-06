La madrugada de este lunes falleció el destacado periodista José María “Chema” Salcedo, a los 79 años, luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que había deteriorado progresivamente su estado de salud en los últimos meses.

En los últimos meses, Salcedo ya había dado señales del avance de su enfermedad. Incluso, se vio obligado a retirarse de sus espacios radiales tras reconocer que su condición física le impedía continuar con normalidad.

En entrevista con ATV, el mes de febrero, el propio periodista afrontaba su situación con serenidad, reflexionando sobre el oficio y la vida, sin abandonar su vocación por comunicar.

Más de cinco décadas marcando el periodismo peruano

José María Salcedo de la Torre, conocido como “Chema”, nació en Bilbao en 1946 y llegó al Perú siendo niño, país donde desarrolló prácticamente toda su carrera profesional.

Con más de 50 años en el periodismo, su trayectoria abarcó distintos formatos:

Director de noticias en Radio Programas del Perú (RPP)

Conductor y entrevistador en radio y televisión

Moderador de debates presidenciales en 2011 y 2016

Director de programas emblemáticos como Fulanos y Menganos

Conductor en los últimos años en PBO Radio

Su estilo directo, reflexivo y muchas veces crítico lo convirtió en una voz influyente en la agenda política y mediática del país.

Un periodista multifacético

Además de su trabajo en medios, Salcedo destacó en otras áreas:

Autor de libros de investigación y ensayo

Director de documentales premiados internacionalmente

Profesor universitario

Actor y guionista

Entre sus trabajos más reconocidos figura la crónica sobre la masacre de Uchuraccay y documentales como Rwanda, mi última utopía.

Una lucha larga contra el cáncer

El periodista enfrentaba problemas de salud desde hace varios años. En 2017 fue diagnosticado con cáncer, enfermedad por la que fue operado y trató de sobreponerse para continuar activo profesionalmente.

Sin embargo, en el último tiempo su condición se agravó, obligándolo a alejarse definitivamente de los medios, en lo que sería el tramo final de su vida pública.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, Salcedo recibió múltiples reconocimientos, como la Medalla Cívica de Miraflores en 2021, en mérito a su aporte al periodismo y la cultura.

Su legado queda marcado por su capacidad de análisis, su compromiso con el debate público y su versatilidad para contar historias desde distintos formatos.