La selección de España confirmó su candidatura al título de la Copa Mundial FIFA 2026 tras imponerse con claridad por 3-0 a Austria en Los Ángeles. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó el encuentro de principio a fin y aseguró su presencia en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará al ganador de la llave entre Portugal y Croacia.

Con Lamine Yamal nuevamente como titular, España mostró un juego sólido en todas sus líneas, combinando seguridad defensiva, intensidad en la recuperación del balón y eficacia en ataque para superar sin mayores sobresaltos a un rival que nunca logró imponer su propuesta.

¡LLEGÓ EL GOL DE ESPAÑA!



Una linda jugada colectiva de La Roja que terminó en un pase a la red en los pies de Oyarzabal, autor del primero ante Austria. pic.twitter.com/OwSUkTUp63 — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Mikel Oyarzabal lideró la victoria con un doblete

La gran figura del compromiso fue Mikel Oyarzabal, quien volvió a responder en los momentos importantes con dos goles que marcaron el rumbo del partido. El delantero aprovechó dos precisas asistencias de Marc Cucurella, consolidando una sociedad que resultó determinante para romper la resistencia austríaca.

El primer tanto llegó en el minuto 36 tras una rápida combinación por la banda izquierda. Ya en los minutos finales, cuando Austria buscaba descontar dejando espacios, Oyarzabal volvió a aparecer para sentenciar el encuentro con el definitivo 3-0.

Entre ambos goles apareció Pedro Porro, quien amplió la ventaja en el minuto 66 con un remate que terminó de inclinar el compromiso a favor de los españoles.

TIKI TAKA Y EL SEGUNDO DE ESPAÑA



Gran acción de Cucurella y lindo centro de Baena para que llegue Pedro Porro con un cabezazo a la carrera adentro de la red austríaca. ¡2-0 arriba la roja! pic.twitter.com/14kNvKqtwJ — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

España fortalece su candidatura al título mundial

Más allá del resultado, la actuación volvió a confirmar el excelente momento colectivo del equipo. España alcanzó su cuarto partido consecutivo sin recibir goles en el torneo, una muestra del equilibrio que ha conseguido entre defensa y ataque.

El arquero Unai Simón también escribió una página histórica al establecer un nuevo récord de imbatibilidad en una Copa del Mundo. Con 519 minutos sin recibir goles, superó la marca que mantenía el italiano Walter Zenga desde Italia 1990.

ES GOLEADA DE ESPAÑA



Otra vez apareció Oyarzabal para convertir su doblete y el 3-0 de su equipo ante Austria.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gDP7oCAViS — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

En ofensiva, el protagonismo de Oyarzabal continúa creciendo. El atacante suma cuatro goles y una asistencia en el Mundial 2026, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del seleccionado español durante el campeonato.

Luis de la Fuente consolida un once titular competitivo

El seleccionador español parece haber encontrado la formación ideal para afrontar la fase decisiva del torneo. La apuesta por Dani Olmo y Pedro Porro volvió a ofrecer resultados positivos, tanto por su aporte defensivo como por su influencia en ataque.

Asimismo, la conexión entre futbolistas que llevan varias temporadas compartiendo convocatorias quedó reflejada en la fluidez del juego, especialmente en las asociaciones entre Marc Cucurella, Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzabal, quienes generaron constantes ocasiones de peligro.

España controló la posesión durante largos pasajes del encuentro, redujo al mínimo las opciones ofensivas de Austria y administró la ventaja con autoridad hasta el pitazo final.

Los goles del partido

36′ ⚽ Mikel Oyarzabal (asistencia de Marc Cucurella).

⚽ (asistencia de Marc Cucurella). 66′ ⚽ Pedro Porro .

⚽ . 89′ ⚽ Mikel Oyarzabal (asistencia de Marc Cucurella).

Con esta convincente victoria, España rompe definitivamente la barrera que arrastraba en las eliminatorias mundialistas desde su consagración en Sudáfrica 2010 y afronta los octavos de final con el objetivo intacto de conquistar su segunda estrella.

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LA PREVIA

El encuentro será dirigido por el árbitro sueco Glenn Nyberg, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión del polaco Tomasz Kwiatkowski.

España busca romper su mala racha en las fases eliminatorias

La selección española vuelve a disputar una llave decisiva con el objetivo de dejar atrás una serie de decepciones mundialistas. Tras conquistar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, el combinado europeo no ha conseguido superar ninguna eliminatoria en las tres ediciones siguientes.

En Brasil 2014, la vigente campeona quedó eliminada en la fase de grupos luego de caer frente a Países Bajos y Chile, despidiéndose prematuramente del torneo.

Posteriormente, en Rusia 2018 y Qatar 2022, España logró avanzar a la ronda eliminatoria, pero terminó siendo eliminada en la definición por penales. Primero frente a Rusia y, cuatro años después, ante Marruecos, resultados que incrementaron la presión sobre el equipo en esta nueva edición del campeonato.

Austria llega concentrada para dar la sorpresa

La selección de Austria afronta este compromiso con la intención de seguir haciendo historia en el torneo. Antes del inicio del partido, los futbolistas realizaron el reconocimiento oficial del terreno de juego en el SoFi Stadium, mostrando máxima concentración de cara a un duelo que puede marcar su camino en la competición.

El conjunto austriaco apuesta por un equipo con experiencia y equilibrio, liderado por referentes como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, quienes buscarán imponerse ante una de las selecciones favoritas del certamen.

Pedri anticipa un partido exigente

En la antesala del compromiso, el mediocampista Pedri dejó claro que España espera un encuentro de máxima dificultad.

«Empieza lo bueno. No nos van a regalar nada y será un partido difícil», señaló el volante del FC Barcelona, consciente de la exigencia que representa enfrentar a Austria en una instancia de eliminación directa.

Formación confirmada de Austria

Austria jugará con:

Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.

Formación confirmada de España

España saltará al campo con:

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Cuándo comenzó y cuándo termina el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Además de México, también participan como anfitriones Estados Unidos y Canadá, que recibieron encuentros de la fase de grupos.

La competencia finalizará el 19 de julio, cuando se dispute la gran final en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Antes de llegar a esa instancia, las selecciones deberán superar las rondas de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales.