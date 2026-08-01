La actividad sísmica en el Perú continúa siendo una característica permanente debido a su ubicación geológica. Durante la jornada de hoy, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó diversos sismos en distintas regiones del país, manteniendo el monitoreo constante de cada evento para brindar información oficial y oportuna a la población.

🌎 Últimos 15 sismos registrados en Perú 🛰️ Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) 🟢 Último sismo registrado Magnitud 3.5 📍 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín 📅 31/07/2026 | 🕒 04:53:28 🗓️ Sismos registrados el 31/07/2026 🟢 Sismo en Arequipa | Magnitud 3.5 | 31/07/2026 | 02:35:19 | 2 km al N de Chala, Caravelí - Arequipa 🗓️ Sismos registrados el 30/07/2026 🔴 Sismo en Ucayali | Magnitud 5.7 | 30/07/2026 | 19:58:43 | 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali

30/07/2026 19:58:43 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 🟠 Sismo en Puno | Magnitud 4 | 30/07/2026 | 19:04:06 | 27 km al N de Santa Lucía, Lampa - Puno

30/07/2026 19:04:06 27 km al N de Santa Lucía, Lampa - Puno 🟠 Sismo en Amazonas | Magnitud 4 | 30/07/2026 | 11:15:37 | 55 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 🗓️ Sismos registrados el 29/07/2026 🟢 Sismo en Junín | Magnitud 3.7 | 29/07/2026 | 22:44:27 | 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín

29/07/2026 22:44:27 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín 🟢 Sismo en Ica | Magnitud 3.7 | 29/07/2026 | 21:55:46 | 31 km al SO de Palpa, Palpa - Ica 🗓️ Sismos registrados el 28/07/2026 🟢 Sismo en Junín | Magnitud 3.4 | 28/07/2026 | 23:01:04 | 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín

28/07/2026 23:01:04 17 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín 🟠 Sismo en Ucayali | Magnitud 4 | 28/07/2026 | 20:58:19 | 24 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali

28/07/2026 20:58:19 24 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 🔴 Sismo en Áncash | Magnitud 5.5 | 28/07/2026 | 08:24:25 | 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncash

28/07/2026 08:24:25 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncash 🟢 Sismo en Huancavelica | Magnitud 3.4 | 28/07/2026 | 02:37:10 | 2 km al E de San Pedro de Coris, Churcampa - Huancavelica 🗓️ Sismos registrados el 27/07/2026 🟢 Sismo en Junín | Magnitud 3.4 | 27/07/2026 | 21:58:41 | 18 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín

27/07/2026 21:58:41 18 km al S de Chupaca, Chupaca - Junín 🟢 Sismo en Junín | Magnitud 3.5 | 27/07/2026 | 21:14:36 | 16 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín

27/07/2026 21:14:36 16 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín 🟠 Sismo en Ucayali | Magnitud 4.6 | 27/07/2026 | 17:36:40 | 50 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali

27/07/2026 17:36:40 50 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 🟢 Sismo en Lambayeque | Magnitud 3.6 | 27/07/2026 | 00:37:02 | 49 km al O de Olmos, Lambayeque - Lambayeque Actualizado: 01/08/2026 01:28:24

Los informes emitidos por el IGP permiten conocer en tiempo real datos relevantes como la magnitud, profundidad, ubicación del epicentro e intensidad estimada de cada movimiento telúrico.

Esta información resulta fundamental para que los ciudadanos permanezcan informados mediante fuentes oficiales y comprendan el comportamiento de la actividad sísmica en el territorio nacional.

IGP actualiza el reporte de los últimos sismos registrados en Perú

El Instituto Geofísico del Perú realiza un seguimiento permanente de todos los movimientos sísmicos que se producen en el país.

Cada reporte técnico incorpora información detallada sobre la magnitud del evento, la profundidad, las coordenadas del epicentro y la intensidad percibida en las localidades cercanas.

Durante este día, el organismo informó la ocurrencia de sismos en Huánuco, Junín, Pasco, Arequipa y Lima, reflejando la constante dinámica geológica que caracteriza al territorio peruano.

La publicación de estos reportes contribuye a que autoridades, instituciones y ciudadanos cuenten con datos confiables para mantenerse preparados frente a cualquier eventualidad.

¿Por qué Perú registra tantos sismos durante el año?

El Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra cerca del 85 % de la actividad sísmica mundial.

Esta condición convierte al país en una de las zonas con mayor frecuencia de movimientos telúricos.

El principal origen de los temblores y terremotos es el proceso de subducción, mediante el cual la Placa de Nazca se desplaza por debajo de la Placa Sudamericana.

Como consecuencia, se acumula energía en el subsuelo que, al liberarse, produce ondas sísmicas de distinta intensidad.

Este mismo proceso geológico también ha sido determinante en la formación y evolución de la Cordillera de los Andes, considerada una de las cadenas montañosas más importantes del planeta.

¿Qué es un sismo y cómo se origina?

Un sismo es el movimiento repentino de la corteza terrestre provocado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra.

Según explica el IGP, estos fenómenos pueden generarse por diferentes causas naturales, entre ellas:

Desplazamiento de placas tectónicas.

Reactivación de fallas geológicas.

Actividad volcánica.

Sismicidad inducida por determinadas obras de infraestructura o grandes embalses.

por determinadas obras de infraestructura o grandes embalses. En casos excepcionales, impactos de meteoritos u otros fenómenos naturales.

Conocer estos procesos ayuda a comprender por qué los movimientos sísmicos forman parte de la realidad geológica del Perú y por qué la prevención continúa siendo indispensable.

La subducción genera los terremotos de mayor magnitud

La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana provoca una acumulación progresiva de energía bajo el territorio peruano.

Cuando la presión supera la resistencia de las rocas, esa energía se libera en forma de ondas sísmicas, dando origen a terremotos que pueden sentirse a cientos de kilómetros del epicentro. Este mecanismo explica los eventos de mayor magnitud registrados en la historia del país.

La Cordillera de los Andes también influye en la actividad sísmica

Además del proceso de subducción, la evolución geológica de la Cordillera de los Andes también contribuye a la generación de movimientos sísmicos.

Aunque muchos de estos eventos presentan magnitudes moderadas, pueden percibirse con fuerza cuando ocurren cerca de ciudades o centros poblados.

Estudios geofísicos indican, además, que la Placa de Nazca continúa su desplazamiento bajo el continente hasta alcanzar sectores de la Amazonía peruana.

Recomendaciones del IGP para actuar antes y durante un sismo

La preparación sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir riesgos ante un movimiento telúrico. El Instituto Geofísico del Perú recomienda:

Mantener actualizado el plan familiar de emergencia .

. Identificar previamente las rutas de evacuación .

. Contar con una mochila de emergencia equipada.

equipada. Participar en los simulacros nacionales .

. Consultar información únicamente a través de fuentes oficiales.

Estas acciones permiten responder con mayor rapidez y organización frente a una eventual emergencia.

Números de emergencia en Perú

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recomiendan comunicarse con los siguientes servicios:

Bomberos: 116

116 Policía Nacional del Perú: 105

105 SAMU (Sistema de Atención Médica de Urgencia): 106

106 INDECI: mediante las autoridades locales y regionales.

Tener estos números disponibles puede facilitar una atención oportuna cuando ocurre un sismo o cualquier otra emergencia.