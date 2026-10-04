Los ciudadanos que no acudan a las urnas este domingo 4 de octubre durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) pueden recibir una multa económica.

El monto de la sanción no es igual para todos los electores, pues depende de la clasificación del distrito donde reside cada ciudadano.

Conoce cuáles son las multas por no votar aquí

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la escala vigente establece multas diferenciadas de acuerdo con el nivel de pobreza de cada localidad, tomando como referencia la clasificación establecida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026.

De esta manera, quienes no cumplan con su deber de sufragar pueden recibir una sanción que oscila entre S/ 27.50 y S/ 110. Para los miembros de mesa que incumplan sus funciones, la penalidad es mayor.

¿Cuánto es la multa por no votar en las ERM 2026?

Según la información difundida por el JNE, la multa por no votar se determina de acuerdo con la condición socioeconómica asignada al distrito de residencia del elector.

En los distritos no pobres, la sanción asciende a S/ 110, monto equivalente al 2% de la UIT. Para los electores domiciliados en distritos pobres, la multa es de S/ 55, equivalente al 1% de la UIT.

En tanto, quienes residan en distritos considerados de extrema pobreza deberán pagar S/ 27.50, correspondiente al 0.5% de la UIT.

Así, la clasificación del distrito resulta determinante para establecer cuánto deberá pagar un ciudadano que no participe en la jornada electoral de este 4 de octubre.

¿Cuál es la multa para los miembros de mesa que no asistan?

Las obligaciones son distintas para quienes fueron seleccionados como miembros de mesa, ya sean titulares o suplentes.

Si no cumplen con esta responsabilidad durante las ERM 2026, la multa establecida es de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT.

La misma sanción se aplica a los ciudadanos que, encontrándose en la fila de votación, sean requeridos para integrar una mesa de sufragio y se nieguen a hacerlo.

Además, un miembro de mesa que no se presente para ejercer el cargo y que tampoco emita su voto puede acumular dos multas electorales: una por incumplir la función asignada y otra por no sufragar.

¿Cuánto puede pagar un miembro de mesa si tampoco vota?

El monto total dependerá de la multa correspondiente al distrito de residencia del elector. Por ejemplo, a los S/ 275 por no cumplir como miembro de mesa se sumará la sanción aplicable por no votar.

Esto significa que ambas obligaciones son independientes. Haber sido designado miembro de mesa no elimina el deber de sufragar y, del mismo modo, emitir el voto no subsana la inasistencia a la función electoral asignada.

¿Dónde se pueden pagar las multas electorales?

Las multas electorales generadas pueden cancelarse mediante la plataforma de pagos en línea del JNE, disponible en https://pagosenlinea.jne.gob.pe.

También existe la posibilidad de realizar el pago de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

El JNE exhortó a los electores y miembros de mesa a cumplir con sus responsabilidades durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tanto para participar en la jornada democrática como para evitar las sanciones económicas previstas.

La información resulta especialmente útil para que cada ciudadano pueda identificar qué sanción le corresponde según su situación, en línea con el enfoque de contenido centrado en las personas recomendado por Google, que prioriza respuestas claras, fiables y suficientes para resolver la necesidad del lector.