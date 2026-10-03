La llegada de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA tendrá actividades que irán más allá de los conciertos. Samsung Galaxy anunció una serie de experiencias en Lima que permitirán al público crear contenido, personalizar sus dispositivos y conservar recuerdos relacionados con las presentaciones.

Las activaciones se desarrollarán en fechas específicas de octubre tanto en Samsung Experience Stores (SES) seleccionadas como en un espacio de Samsung ubicado en la zona Occidente del Estadio San Marcos. La propuesta tendrá como uno de sus protagonistas al Galaxy S26 Ultra, dispositivo que será utilizado en experiencias vinculadas con fotografía y creación de contenido.

Samsung plantea estas actividades como una forma de acompañar al público antes, durante y después de los conciertos, aprovechando la tecnología Galaxy para registrar momentos y convertirlos en recuerdos que permanezcan una vez terminados los shows.

Samsung Experience Stores tendrán actividades antes y después de los conciertos

Los seguidores de BTS podrán participar en las primeras experiencias entre el 3 y 4 de octubre, antes de las presentaciones, y posteriormente del 13 al 15 de octubre. Las actividades estarán disponibles de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Durante esas jornadas, equipos de Samsung orientarán a los visitantes sobre cada dinámica y sus respectivos requisitos de participación.

Las activaciones estarán disponibles en cinco establecimientos de Lima: C.C. La Rambla – San Borja, C.C. Plaza Norte, C.C. Real Plaza – Puruchuco, C.C. Larcomar y C.C. Real Plaza – Centro Cívico.

De esta manera, las experiencias no estarán limitadas a quienes acudan al Estadio San Marcos, sino que también podrán encontrarse en diferentes puntos de la ciudad alrededor de las fechas de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA.

Selfies de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ y personalización de celulares Galaxy

Una de las actividades permitirá que los visitantes se tomen una selfie con una experiencia temática de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. Quienes cumplan los pasos establecidos, incluido compartir la experiencia en redes sociales mediante los hashtags designados, recibirán un ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ Pin (Lima), sujeto a disponibilidad y a las condiciones correspondientes.

Los usuarios también podrán darle una apariencia diferente a sus equipos mediante un tema Galaxy inspirado en la gira. Con ayuda del personal de las tiendas participantes, podrán realizar la dinámica indicada y acceder al contenido de personalización exclusivo.

Esta opción estará habilitada para los dispositivos Galaxy de las series correspondientes y permitirá conservar el tema en el teléfono más allá de la propia activación.

Galaxy Buds4 y un espacio para personalizar accesorios

La música también será parte central de la propuesta. En las tiendas seleccionadas, Samsung permitirá experimentar las prestaciones de los Galaxy Buds4, acercando a los visitantes a una de las líneas de audio de la compañía.

Quienes ya tengan sus propios Galaxy Buds4 podrán participar, además, en una experiencia para crear un case personalizado. El equipo de Samsung acompañará el proceso para que cada participante pueda decorar su accesorio.

A ello se suma un sorteo dirigido a participantes elegibles que cumplan los requisitos establecidos. El premio será un ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ Pin Special Package.

Samsung tendrá un stand en el Estadio San Marcos durante los tres conciertos

Las actividades continuarán durante las presentaciones de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA. Samsung instalará un stand en la zona Occidente del Estadio San Marcos, que funcionará los días 7, 9 y 10 de octubre, fechas previstas para los tres conciertos.

El espacio atenderá de 4:00 p. m. a 7:30 p. m., antes de cada show, y reunirá diferentes dinámicas relacionadas con fotografía, entretenimiento, creación de contenido y expresión personal.

Así, quienes lleguen al estadio tendrán la posibilidad de interactuar con dispositivos Galaxy antes del inicio de cada presentación y generar recuerdos vinculados con su experiencia en el concierto.

Message Wall: los fans podrán crear mensajes y llevarse una tarjeta personalizada

Una de las propuestas será el Message Wall, un espacio en el que los asistentes podrán elaborar un mensaje inspirado en la gira en coreano.

Los mensajes formarán parte de un mural instalado dentro del stand durante los días de concierto. Además, los participantes podrán obtener una tarjeta fotográfica impresa con su mensaje, convirtiendo la actividad en un recuerdo físico de su paso por la experiencia.

Esta dinámica busca integrar la expresión personal con uno de los elementos que caracterizan la relación entre los seguidores y los artistas: los mensajes creados alrededor de la música y las presentaciones en vivo.

Galaxy S26 Ultra será utilizado en un photo booth temático de ARIRANG

La fotografía tendrá su propio espacio mediante un photo booth inspirado en ARIRANG. Los visitantes podrán posar frente a un photo wall temático y tomarse una fotografía utilizando el Galaxy S26 Ultra.

Tras realizar la captura, recibirán una copia impresa y podrán personalizar el marco con elementos vinculados con la identidad visual de la gira. De esta forma, la experiencia combina la creación digital con un recuerdo físico que los asistentes podrán llevarse.

El Galaxy S26 Ultra también funciona como uno de los ejes tecnológicos de las activaciones anunciadas por Samsung, especialmente en las propuestas relacionadas con fotografía y generación de contenido durante el evento.

Galaxy S26 FE, Galaxy Watch9 y Galaxy Buds4 entre los premios

Los visitantes que compartan su participación en redes sociales también podrán acceder a la Lucky Draw App, siempre que cumplan las condiciones establecidas para la dinámica.

Entre los premios anunciados se encuentran un Galaxy S26 FE, Galaxy Watch9 y Galaxy Buds4, además del ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ Pin Special Package, mochilas, correas para teléfonos y descuentos para compras en Samsung.com.

La disponibilidad de los premios y la participación estarán sujetas a los requisitos aplicables a cada actividad.

Una experiencia que busca extender el concierto más allá del escenario

Con las activaciones programadas en tiendas y en el Estadio San Marcos, Samsung busca que la experiencia alrededor de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LIMA comience antes de los conciertos y continúe después de las presentaciones.

Fotografías, personalización de dispositivos, experiencias de audio, mensajes y contenido para redes sociales forman parte de una propuesta que utiliza el ecosistema Samsung Galaxy como herramienta para registrar y conservar distintos momentos relacionados con la gira.

Para conocer información adicional sobre horarios, establecimientos participantes y las experiencias locales, los interesados pueden consultar la Sala de Prensa de Samsung Perú.