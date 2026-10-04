Renovación Popular alcanza el 31.2 % de las preferencias en Lima Metropolitana, mientras que Francis Allison, candidato de Avanza País, obtiene el 25.2 %, de acuerdo con la encuesta a boca de urna difundida por América TV/Datum Internacional.

El sondeo coloca en la tercera posición a Carlos Bruce, candidato del Partido Democrático Somos Perú, con 15.9 %. En cuarto lugar aparece Daniel Urresti, de Podemos Perú, quien registra el 8.7 % de los votos según este primer reporte electoral.

Las cifras corresponden a una encuesta a boca de urna y, por lo tanto, no representan todavía los resultados oficiales de la elección municipal en la capital.

Renovación Popular encabeza el sondeo en Lima Metropolitana

La lista de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima de Renovación Popular tiene como postulante a primer regidor al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y, según Datum, consigue la mayor votación en este primer sondeo.

La participación de López Aliaga al frente de la lista se produce después de la renuncia de Luis Rubio, quien era candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima. Tras su salida, López Aliaga quedó encabezando la nómina de la organización política.

La diferencia mostrada por la boca de urna entre Renovación Popular y Avanza País es de seis puntos porcentuales. Sin embargo, esa distancia debe interpretarse considerando el margen de error informado para el estudio.

Allison, Bruce y Urresti aparecen detrás de Renovación Popular

El segundo lugar de la encuesta corresponde a Francis Allison, de Avanza País, con 25.2 %. Más atrás se encuentra Carlos Bruce, de Somos Perú, con 15.9 %, mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, obtiene 8.7 %.

De esta manera, el flash electoral presenta una primera aproximación a la distribución del voto entre las principales listas que participaron en la contienda por el gobierno de la capital.

En total, 26 organizaciones políticas presentaron listas de candidatos para competir por la conducción de Lima Metropolitana. Dos de ellas, Renovación Popular y Perú Libre, llegaron a la elección sin postulantes a la alcaldía debido a las renuncias de sus respectivos candidatos.

Boca de urna tiene un margen de error de tres puntos

Datum precisó que los resultados de su encuesta tienen un margen de error de tres puntos porcentuales, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por ese motivo, las cifras difundidas deben considerarse estimaciones y no un conteo definitivo de votos.

Esta precisión resulta especialmente relevante al interpretar las posiciones y diferencias entre las agrupaciones políticas. La boca de urna recoge información proporcionada por electores después de emitir su voto, pero no sustituye el escrutinio electoral.

ONPE dará a conocer los resultados oficiales

Los datos definitivos de las elecciones en Lima Metropolitana deberán conocerse a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de informar el avance del cómputo oficial.

Hasta entonces, los porcentajes de América TV/Datum funcionan únicamente como un indicador preliminar del comportamiento electoral. La confirmación de las posiciones dependerá del procesamiento oficial de las actas.