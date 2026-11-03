El delantero español de 30 años falleció este martes en un hospital de Tenerife, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el encuentro frente al FC Andorra.

El fútbol español está de luto. Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, falleció este martes 3 de noviembre de 2026 según informó su club, luego de permanecer ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El futbolista sufrió un grave accidente durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra por la segunda división del fútbol español.

El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante los minutos finales del partido. De Miguel disputaba un balón cuando chocó con el portero del Andorra, Jesús Owono, quien había salido de su área para detener la jugada.

Tras el golpe, el delantero quedó inconsciente sobre el terreno de juego y recibió asistencia médica de emergencia. Según informó el club, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue trasladado en ambulancia al Hospital de La Candelaria, donde permaneció bajo cuidados intensivos.

El encuentro, que se encontraba empatado 2-2, fue suspendido en el minuto 108 debido a la gravedad de la situación. Por su parte, el árbitro expulsó al portero Jesús Owono tras el incidente.

Investigan las circunstancias de la muerte del futbolista

La muerte de Jesús de Miguel también motivó la apertura de diligencias por parte de la Policía Nacional española, bajo supervisión judicial. De acuerdo con información de EFE, el procedimiento busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La apertura de una investigación judicial no implica que exista una responsabilidad penal determinada. Las autoridades deberán evaluar las circunstancias del incidente y los elementos correspondientes.

Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ha asegurado que es muy difícil que se abra un proceso penal, pues el golpe que recibió se produjo en medio del juego.

Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento donde se detenga juego.

El hecho provocó numerosas muestras de solidaridad de clubes, futbolistas e instituciones del fútbol internacional, que expresaron sus condolencias a la familia del delantero y al CD Tenerife a través de redes sociales.

Decisiones

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, ha informado que ha pedido a LaLiga el aplazamiento de su próximo partido, ante el Granada. Según Miñambres, el Granada “ha mostrado todo su apoyo”.

La entidad también ha pedido aplazar el encuentro de Copa ante el Badajoz. La idea del club es volver a competir en el partido contra el Ceuta, el 15 de noviembre. “Necesitamos ese tiempo para tratar de recuperarnos lo mínimo que podamos”, dijo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido este martes la suspensión de los encuentros previstos en los próximos días de la Copa del Rey y Copa de la Reina.

“Duele profundamente la muerte de Jesús de Miguel”, ha explicado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. “Una vida tan joven, con tantos sueños y tanto por delante”.