A Elinda Chinchay Borges, de 80 años, una catarata en el ojo izquierdo le impedía leer de corrido. Llevaba un año con la vista nublada y aún no tenía fecha para operarse cuando recibió la llamada que adelantó su intervención.

Es una de los 100 pacientes en lista de espera a quienes EsSalud prevé atender con la campaña que inició el 21 de noviembre en la Red Prestacional Rebagliati.

Cuándo se realizarán las operaciones de cataratas

La doctora Melissa Unyén, jefa de Especialidades Quirúrgicas del Hospital Angamos, detalló que las cirugías se distribuirán en tres etapas.

La primera, del 21 al 24 de noviembre, comprende a 40 pacientes. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se operará a otros 40. Los días 5 y 6 de diciembre se atenderá a los 20 restantes.

Según Unyén, el apoyo de Hospital Perú y de la Red Rebagliati permite utilizar los quirófanos los fines de semana y mantener las operaciones del calendario regular.

Entre los pacientes que atenderán hay asegurados cuyas pruebas preoperatorias perdieron vigencia durante la espera.

Cómo será la atención después de la cirugía

Las intervenciones son ambulatorias y consisten en colocar un lente intraocular. El equipo opera un ojo a la vez para que el paciente conserve su autonomía durante la recuperación.

Según el Hospital Angamos, el asegurado puede regresar a casa aproximadamente una hora después de salir del quirófano.

El seguimiento incluye dos controles médicos. El primero se realiza al día siguiente de la intervención y el segundo, al quinto día.

Operación de cataratas en EsSalud

Volver a bordar y retomar las tareas de casa

Para María Luisa Aguirre Revilla, profesora jubilada y artesana de 71 años, la dificultad empieza al intentar enhebrar una aguja.

Hace dos años, una catarata en el ojo izquierdo le impidió pasar el hilo y continuar con sus bordados.

Entró a sala con la esperanza de volver a las ferias artesanales y seguir cuidando a su esposo, quien tiene párkinson.

Lila Pariona Achuya, de 73 años, pasó un año cerrando un ojo para poder enfocar con el otro mientras hacía sus labores en casa.

Durante una consulta le ofrecieron adelantar la operación. Lila aceptó y, tras la intervención, inició el reposo a la espera de su primer control.