Bad Bunny es tendencia por el concierto que ofreció en el Estadio Nacional. Quienes no pudieron comprar una entrada lo vieron gratis en las transmisiones en TikTok Live.

Como se recuerda, Perú es el tercer país que más usa TikTok para informarse y los lives no fueron la excepción.

Revisamos los lives desde varios dispositivos y contabilizamos más de 150 transmisiones en vivo sin restricciones, que sumaban miles de conectados durante el concierto.

La usuaria AleReyesFreitas sumó más de 21 000 conectados en vivo durante su transmisión, al punto que los usuarios le yapeaban y le regalaban rosas solo para ver la emisión. (Link en vivo)

La buena cámara de su celular y su ubicación estratégica se prestaban para una transmisión impecable.

Arhoma logró reunir a más de 10 mil conectados en vivo vía TikTok y lo interesante es que usó un segundo celular con un potente zoom para captar momentos clave del concierto de Bad Bunny. (Link en vivo)

Ynnahul Reds también la rompió con sus transmisiones en vivo al sumar 12 mil conectados en simultáneo.

En su transmisión la calidad de sonido era óptima, ya que al parecer transmitía en vivo con un iPhone de última generacion. (Link del en vivo)

Otro usuario que la rompió con su live fue Benjamín Hernández quien tuvo picos de 15 mil conectados en vivo.

Sin embargo sus seguidores le pedían que no cantara durante las canciones. (Ver live aquí )

De fans a creadores: cuando el live también genera ingresos

Un detalle que no pasó desapercibido fue que varios streamers recibieron regalos virtuales, propinas y hasta yapeos durante sus transmisiones.

Esto convierte a los asistentes con buena ubicación y buen celular en una especie de “corresponsales espontáneos”, capaces no solo de transmitir el evento, sino también de monetizarlo en tiempo real gracias al apoyo del público.

En algunos casos, los comentarios no solo pedían mejor ángulo o mejor sonido, sino que directamente solicitaban canciones específicas o acercamientos al escenario, como si se tratara de una realización televisiva improvisada.

