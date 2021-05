La empresa Enel anunció que hoy miércoles 20 de mayo cortará el servicio de energía eléctrica en varios distritos de Lima y Callao, por ello pidieron a la ciudadanía tomar las medidas preventivas necesarias.

A través de un comunicado, Enel detalló que la restricción del servicio será principalmente en mayo, desde las 9: 00 a. m. hasta las 18: 00 p. m.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, señaló Enel en su misiva.

Este es el cronograma de corte de luz de hoy:

JUEVES 20-05-2021

PUEBLO LIBRE 09:00 – 18:00

ANDALUCIA CDRA. 1, 2, AV M. CORNEJO/PLZA D L BANDERA (BAÑOS)P.LIB – URB.

PARQUE SAN MARTIN, AV MARIANO CORNEJO CDRA. 11, 12, 13, AV PARQUE SAN

MARTIN CDRA.S/N 1, 2, 3, AV SN MARTIN 200 ESQ GRANADA P LIBRE – URB. PARQUE

SAN MARTIN, AV.28 DE JULIO CDRA. 11, 13, BARCELONA BLOQUE. 1, 2, 3, BARCELONA

CDRA.2, BERNARDO O HIGGINS CDRA. 1, 2, 3, CA ANDALUCIA CON CA: GRANADA, CA

J.J. PAZOS CDRA. 7, CA PARQUE SAN MARTIN CDRA. 1, 2 GRANADA CDRA. 1, 2, 3, 4,

JR AMAZONAS CDRA. 3, JR GRANADA ESQ JR VICTOR PANTOJA 320, JR ZARAGOZA

ESQ. OHIGGINS 319, PARQUE DE LA BANDERA CENTRO DEL PARQUE, PARQUE

FLORIDA CDRA.1, PLAZA LA BANDERA CDRA.1 PQ JOSE DE SAN MARTIN CDRA. 1, 2,

3, 4, PQUE DORREGARAY 19, 21, 23, SAN MARTIN CDRA. 1, 2, 3, SERVICIOS

GENERALES. GRANADA 220, SEVILLA CDRA. 1, 2, 3, TALAVERA CDRA. 1, TRIANA CDRA.

1, 2, 3, 4, URB. PARQUE SAN MARTIN MZ. O, VICTOR PANTOJA CASTILLO CDRA. 2, 3,

4, ZARAGOZA CDRA. 1, 2, 3, 4.

EL AGUSTINO 08:00 – 18:00

P.J LOS LIBERTADORES MZ A, C, D, E, H, I, J, K, A.H LOS LIBERTADORES MZ A, B, E,

F, G, H, I, J, K, EL ARAVICU CDRA 2, 3, AV MALECON MZ D, E, F, G, I, J, AV 9 DE

DICIEMBRE 185, 187, AV CHIMU, AV LOS JAZMINES MZ C LT 229, AV LOS AMAUTAS

15, JR CHAVIN, AV TALAVERA LA REYNA MZ B, C, D, E, F, G , CA ARAVICO 322, CA

FORTALEZA 337, URB ZARATE MZ I-6, O-6, CA SIMON BOLIVAR MZ D LT 4, CA CHAVIN

DE HUANTAR 13, 14, CA LOS JASMINEZ 2, 4, 133, CA LOS JAZMINES MZ D, E, F, G,

CHAVIN DE HUANTAR 13, 14, 15, JR LOS LIBERTADORES MZ D LT 37, JR FORTALEZA

CDRA 3, JR FORTALEZA Y JR LOS AMAUTAS, COOP. LA TALAVERA MZ C, D, E, F, G, H,

EL HARAVICU CDRA 2, 3, PS LOS JAZMINES 133, LOS LIBERTADORES A, B, C, D, E, F,

G, H, I, J, K, PSJE GENERAL CORDOVA MZ C LT 9, PSJE SANTA CRUZ MZ F, G, PSJE LA

FORTALEZA 367, PSJE SALAVERRY 133, URB TALAVERA MZ E, G.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30

ASOC. DE VIVI LOS DOMINICOS MZ F, H, ASOC RESIDENCIAL UNIVERSO MZ C, D, E,

F, G, H, PRO VIV KAMA MZ A, F, G, H, URB. RES. KAMA MZ A, F, H, URB. KAMA MZ A,

D, F, G, H, OTROS PROG. RESID. KAMA MZ A LT 29, URB. UNIVERSO MZ C, F, G, H,

ASOC EL UNIVERSO MZ E, F, G, RESIDENCIAL EL UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, ASOC.

VIV UNIVERSO MZ F LT 13, 18, PROGRAMA RESIDENCIAL KAMA MZ A, H, G, ASOC PROP

EL UNIVERSO MZ F LT 5, 6, 7, PROG RES EL UNIVERSO MZ H LT 3, PROG. RESD. LOS

DOMINICOS MZ F LT 15, AH EL UNIVERSO MZ F LT 19, LOS DOMINICOS MZ F, H, URB.

RESUNIVERSO MZ G LT 01, 02, 04, A.H LOS DOMINICOS MZ H LT 05, 06, ASOC. KAMA

MZ G LT 21.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

A.H. ALFONSO UGARTE MZ. A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Q,

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. AMPLIACION ANTONIO RAIMONDI MZ. C, G, A.H.

ANTONIO RAYMONDI AMP SCT ARICA MZ E, A.H. ANTONIO RAYMONDI MZ. A, B, C, D,

E, F, G, H, I, K, M, A.H. ANTONIO RAYMONDI SCT ARICA MZ. J, A.H. CERRO EL PARAISO

MZ. A, A.H. JUAN LUIS CIPRIAN MZ. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. PROY.

INT. PUENTE PEDRINOS UNIDOS SCT ANTONIO RAYMONDI MZ. B, C, E, F, I, A.H.

PROYECTO INTEGRAL PUENTE PEDRINOS UNIDOS SCT ALFONSO UGARTE MZ. A, A

PRIMA, B, C PRIMA, D, D PRIMA, E, E PRIMA, F, F PRIMA, G, I, L, K, N, O, P, Q, U, W,

X, Y, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. A, B, C, D, AH. PROYECTO INTEGRAL PUENTE

PEDRINOS UNIDOS MZ. C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, T, Y, AMPL MANUEL ZELAYA

CALICHE MZ. F, ASOC DE POBL LOMAS DE ARICA MZ. A, B, ASOC LOTIZ ZELAYA MZ.

A, B, D, D PRIMA, E, ASOC. AA. HH NUEVO AMANECER ALFONSO UGARTE II MZ. A, A

PRIMA, ASOC. DE PROP DIOS PROVEERA ZONA EL CALICHE MZ. B, ASOC. DE

PROPIETARIOS DIOS PROVEERA MZ. 10, A, B, C, D, ASOC. DIOS PROVEERA SCT EL

CALICHE MZ. A, D, ASOC. MANUEL ZELAYA MZ. A, APRIMA, B, B PRIMA, D, E, G, ASOC.

POSESIONARIOS MANUEL ZELAYA MZ. E, ASOC. VIÑAS DE LUNAHUANA MZ. B, ASOC.

ZN ARICA EL GRAMADAL MZ. A, C.P. EL CALICHE MZ. B, C1, F, G, J, K, K1, L, M, N, P,

C.P. EL CALICHE SCT MANUEL ZELAYA MZ. A PRIMA, B PRIMA, D PRIMA, F, C.P. EL

CALICHE UNIDAD CATASTRAL MZ.10, C.P. MANUEL ZELAYA 2DA ETP MZ. G, C.P. RURAL

EL CALICHE MZ.10, B PRIMA, F, G, J, K, K1, L, M, N1, CA ALFONSO UGARTE S/N (MZ N

LT s/n) (SERV.DEPORT) A.H. ALFONSO UGARTE – SECTOR LA GRAMA, CALLE PEDRO

GARAY CDRA. 4, 5, LOS GRAMADALES ZONA ARICA LT 125, PS LOS MANZANOS 186 MZ

K LT. 4 C.P. RURAL EL CALICHE QUE FORMO PARTE DEL FUNDO COPACABANA, PS LOS

MEMBRILLOS CDRA. 1, PS MANUEL GARAY LT 125 SUB LOTE 7 OTROS ZONA ARICA

LOS GRAMADALES, PSJE. GARAY CDRA.1, URB. RESIDENCIAL SANTA ELISA MZ Ñ.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

A.H. CERRITO RICO MZ. A, B, C, D, E, F, G, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. A, B, C, D, E,

O, P, A.H. UNION Y AMISTAD 15 DE ABRIL SCT 15 DE ABRIL MZ. D, A.H. UNION Y

AMISTAD 15 DE ABRIL SCT 28 DICIEMBRE MZ. A, B, B1, C, D, F, A.H. VIRGEN DE

FATIMA SCT CERRITO RICO MZ. C, D, E, F, AA.HH.28 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, E,

F, AGRUP. FAM REINCORPORACION AH NUEVA JERUSALEN SEC A MZ. A, B, AGRUP.

FAM RICARDO CHIROQUE II MZ. A, B, C, AGRUP. FAM RICARDO CHIROQUE MZ. B,

AGRUP. FAM RNCORP NVA JERUSALEN SCT A MZ. K, AGRUP. FAM VIRGEN DEL CARMEN

MZ. A1, B, B1, C, C1, D, D1, E1, F, AH V DE FATIMA SCT NVO JERUSALEN MZ. O, CA 11

[A.H.-CRUZ DE MOTUPE].

CHANCAY 09:00 A 17:00

Panamericana norte km 84, ubicado en el distrito de Chancay

Si tienes más dudas, recuerda la información de Enel Perú reclamos