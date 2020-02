Joven que se lanzó al tren eléctrico pidió ayuda en Facebook por depresión

Álvaro Daniel Rosales Rodríguez, el joven de 20 años que tomó la fatal decisión de acabar con su vida en la estación Angamos del tren eléctrico sufría una severa depresión e incluso pidió ayuda en un grupo de Facebook.

Los mensajes que publicó en el grupo “Consultas Gratis Psíquicas, Sanación y Desarrollo espiritual” son estremecedores y revelaban que tenía serios problemas problemas de depresión, tenía dificultades para dormir y se aislaba según reveló Latina.

“Había una energía que me trataba de deprimir todo el día y pues me tuve que alejar de muchos..más me afecta en la noche, y al cerrar los ojos trae imágenes negativas, también daños físicos al dormir”, se lee en un párrafo de la publicación.