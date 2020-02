Coronavirus: Cómo hacer tu propia mascarilla por menos de un dólar

Síguenos en

Los precios de las máscaras y mascarillas para evitar el contagio del coronavirus se han disparado en el mundo por la alta demanda, mientras que en algunos países se agotó el stock.

En el caso del Perú y gran parte de Sudamérica estas mascarillas se fabrican fueron y llegan lotes exportados, pero el detalle está en que en los países de fábrica también son escasas.

Pero ante esta escasez hay una opción interesante que se ha viralizado en internet y es fabricar tu propia mascarilla por menos de un dólar y siguiendo un proceso tan sencillo como se muestra en este vídeo. Sólo necesitarás una servilleta de papel absorbente, dos gomas y una grapadora:

Las mascarillas son necesarias

Pero, ¿son realmente efectivas? Tal y como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), usar una mascarilla médica puede ayudar a limitar la propagación de ‎algunas enfermedades respiratorias.

Sin embargo, el uso de una ‎mascarilla no garantiza por sí solo que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la ‎higiene respiratoria y de las manos y evitar el contacto cercano –se debe guardar por lo menos 1 metro de distancia– con las demás ‎personas. ‎

La OMS aconseja el uso racional de las mascarillas médicas para evitar el ‎derroche innecesario de recursos valiosos y su posible uso indebido. Esto significa ‎que solo debes utilizar una mascarilla si presenta síntomas respiratorios ‎‎(tos o estornudos), si sospechas que tiene infección por Covid-19 ‎con síntomas leves o si estás cuidando de alguien de quien se sospeche ‎que está infectado por el virus.