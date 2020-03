Rafael Rey dio positivo para coronavirus e inicia cuarentena

Síguenos en

El miembro del directorio del BCR y ex ministro, Rafael Rey, confirmó hoy que dio positivo para coronavirus COVID-19 y ante la noticia inició cuarentena en su domicilio.

A través de las redes sociales, Rafael Rey comunicó la noticia y remarcó que no usó las manos para saludar y cumple la cuarentena desde que le confirmaron el contagio.

“Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo cuarentena desde que fue ordenada“, indicó.

Añadió que divulga su estado de salud para que aquellos con los que alternó la semana pasada, tomen las medidas de precaución que indica el Ministerio de Salud.

En Perú el coronavirus provocó hasta el momento la muerte de cuatro personas y hay 263 casos confirmados de coronavirus COVID-19, a poco más de dos semanas que se confirmó el paciente cero.

