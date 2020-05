Keiko Fujimori se hará prueba molecular apenas salga de prisión

Keiko Fujimori anunció hoy que apenas abandone la prisión de mujeres de Chorrillos, luego que el Poder Judicial ordenó su excarcelación, se someterá a una prueba molecular de COVID-19.

Fujimori se pronunció a través de su cuenta de Twitter para anunciar que, al salir del penal Anexo II de Chorrillos, se realizará la prueba molecular de COVID-19 con el propósito de no poner en riesgo a su familia.

“Lo primero que voy a hacer después de salir y llegar a mi casa es realizarme una prueba molecular, con el objeto de no poner en riesgo a mi familia. Hemos decidido que mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas”, escribió la lideresa de Fuerza Popular.