Conoce las pruebas para detectar COVID-19 y el tiempo promedio de resultados

Uno de los retos frente al nuevo coronavirus que produce la enfermedad del COVID-19, es confirmar los casos positivos en pacientes. La realidad es que detrás hay varias pruebas con diversas características y plazos de resultados.

Pero el saber si una personas está contagiada o no por el coronavirus es una tarea fundamental para controlar esta enfermedad en cualquier parte del mundo, indicó el Dr. Mauricio León Rivera, director médico del Centro Detector del Cáncer y cirujano oncólogo de la Clínica Ricardo Palma.

El especialista dijo que se manejan hasta tres tipos de test, similares a los utilizados en la lucha contra el cáncer: la prueba PCR, el test rápido de antígenos y el test serológico. Por eso, aquí te explicamos uno a uno:

Tres pruebas para detectar coronavirus COVID-19

1. La prueba PCR

Conocida como reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Es la más lenta y la más cara de las 3 ya que hay que realizarla en un laboratorio con personal y equipos especializados. Los resultados tardan unos días con una sensibilidad mayor al 90%. Detecta la presencia del virus desde el inicio de la infección a través de una muestra extraída, con un hisopado de la nariz y/o faringe. Este examen también es utilizado para el diagnóstico, pronóstico y hasta tratamiento del cáncer, como es el caso del gen c-erbb2 en el cáncer de mama.

2. Test rápido de antígenos

El sistema de funcionamiento es similar a una prueba de embarazo realizándose en laboratorios sencillos. La extracción de la muestra es la misma que para PCR, con hisopado del fondo de la nariz o de la boca. Este tipo de prueba es mucho más rápida obteniendo resultados en pocos minutos, el análisis es menos profundo ya que solo detecta los antígenos que son las proteínas que existen en la superficie del virus, la limitante es que su sensibilidad baja variando entre 30 y 40% pudiendo tener un número elevado de falsos negativos, es por ello que se recomienda reforzar con un test de PCR todos los test de antígenos negativos. Según los expertos, estos tests rápidos tienen más sentido utilizarlos en la fase inicial de una pandemia.

3. Test serológico

De cara a la fase de desescalada del confinamiento, una vez que se empiece a duplicar la famosa curva de propagación del virus será clave contar con los conocidos “test serológicos”. Esta prueba no sirve para la fase inicial, ya que no detecta el virus en si, sino que se basa en la respuesta inmune del individuo y esto toma un tiempo, es decir, sirve para detectar quien ha sufrido la infección y quién no. La extracción de la muestra se hace a través de una gota de sangre -que se saca de un pinchazo en el dedo- y el resultado se obtiene rápidamente en pocos minutos con una sensibilidad mayor al 88%.

Test serológico

Empieza a ser útil a partir del séptimo día después de haberse infectado cuando el cuerpo empieza a generar anticuerpos, gracias a estas pruebas se puede calcular qué parte de la población ha superado la enfermedad y cuál todavía es susceptible de ser infectada pudiendo entonces dimensionar en forma real los alcances de una pandemia en forma rápida y barata.

El médico explicó que este análisis también lo utilizan los oncólogos midiendo por ejemplo las inmunoglobulinas (Ig G, Ig M) para evaluar el estado de las defensas en pacientes portadores de leucemias, por ejemplo.

Cabe mencionar que no hay un test que sea mejor que otro, solo hay que saber utilizarlos racionalmente y en el momento adecuado de una pandemia.

El galeno puntualizó que si tienes los síntomas del Covid-19 recurrir al Ministerio de Salud lo más pronto posible (Llamar al 113) y luego de realizar los exámenes se puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

