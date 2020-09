Adex: Sectores público y privado se unen por la industria alpaquera

Productora de alpaca

La alianza entre todos los actores que conforman la cadena de la fibra de alpaca es vital para demostrar e informar el trabajo responsable y sostenible de la industria alpaquera en el Perú, manifestó el presidente del Comité Textil de la Asociación de Exportadores (Adex), Carlos Penny Bidegaray.

Refirió que el esfuerzo conjunto de quienes participan en esta actividad es una reacción inicial a la campaña de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en contra del uso de prendas de vestir elaborados con este insumo, que va en perjuicio de las familias y empresas que viven de ese quehacer.

Por iniciativa del Craft Council de Adex, otras organizaciones y empresas, se conformaron cuatro mesas de trabajo que abordan temas como: aspectos técnicos y económicos en la crianza y esquila, cadena productiva (conversión de fibra en productos), aspectos comerciales y promocionales, y certificaciones.

Participan representantes del gremio exportador, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) y la Asociación Civil Alpaca del Perú (Ascalpe), entre otros.

Alpaca peruana

Se busca demostrar –añadió– que los criadores, artesanos e industria textil peruanos, son muy respetuosos del bienestar de las alpacas pues además de ser un producto bandera, los peruanos y alpacas compartimos una historia de más de cinco mil años.

“Buscamos implementar certificaciones que avalen las buenas prácticas de los criadores y esquiladores. Asimismo, hacemos esfuerzos por impulsar mejoras en la cadena de la alpaca como tener establos para protegerlas del frío y realizar estudios de germoplasma a fin de lograr una mejora en la calidad de la fibra y en la productividad”, acotó.

Penny señaló al boletín semanal Perú Exporta que el objetivo es crear una conciencia nacional sobre la importancia social y económica de esta fibra en la vida de más de 93 mil familias y finalmente crear la Mesa Nacional de la Alpaca.

Exportaciones

La gerencia de Manufacturas de ADEX informó que la exportación de fibra de alpaca en el primer semestre del año sumó US$ 16 millones 854 mil, cifra que indica una contracción de -60.8%, por una menor demanda de sus principales destinos: China con US$ 7 millones 608 mil (-50.7%) e Italia con US$ 7 millones 126 mil (-64.9%). Ambos concentraron el 87% del total.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, también se despachó a otros mercados como Corea del Sur (-41%), Japón (-58.3%), Noruega (-60.4%), Reino Unido (-60.1%) y Alemania (-59.9%). Los únicos que incrementaron su demanda fueron Chile, India y Australia.

El dato

Entre enero y junio, Perú dejó de exportar a Taiwán, Canadá, Ecuador, Colombia, Sudáfrica y Turquía.

