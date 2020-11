PUCP y AWS dictan curso para mujeres sobre tecnología en la Nube

Síguenos en

“Habilidades Tech: Potenciando Mujeres en la Nube – powered by AWS” es el nombre del curso que dictarán la Pontificia Universidad Católica del Perú en conjunto con Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com (NASDAQ: AMZN), que busca aportar al cierre de brechas profesionales, tecnológicas y de género.

La actividad que inicia en noviembre cuenta con una duración de cinco semanas, y será desarrollada por un equipo especializado de arquitectas de solución certificadas de ambas instituciones. Es importante agregar que este curso es gratuito y tributa a la certificación internacional AWS Certified Cloud Practitioner.

En la actividad se espera contar con la participación de cerca de 300 estudiantes, graduadas y mujeres que quieran iniciar su carrera en tecnología de los países invitados: Peru, Colombia, Argentina, Chile y México. Además, se han sumado seis Instituciones de Educación Superior de Latinoamérica, y cuatro IP-CFT (Instituto profesionales y centros de formación técnicas) nacionales como instituciones participantes (Pontificia Universidad Católica de Perú; Universidad de los Andes; Universidad Distrital Francisco José Caldas, ITBA; Universidad Nacional de La Matanza; y Universidad Nacional Autónoma de México.

La iniciativa se complementará con sesiones de mentoría (mentoring) por parte de mujeres profesionales de AWS para las participantes del proyecto, coordinado junto a [email protected] Latinoamérica.

“Desde AWS estamos comprometidos con una agenda de diversidad, inclusión y equidad. Es nuestra prioridad trabajar de forma colaborativa con instituciones educativas, gubernamentales y ONGs para potenciar el talento de las mujeres con oportunidades y herramientas concretas que les permitan tener éxito en el mundo de la tecnología. Es esencial mirar una agenda de transformación digital de forma holística, entendiendo que debemos pensar en cómo preparar a la fuerza laboral en términos de capacidades; la lógica es la del aprendizaje continuo. Buscamos que ellas sean las protagonistas con capacidad para poder pensar en grande y ser las agentes de cambio que habiliten la transformación”, declara Abby Daniell, Gerente de Desarrollo de Negocios del Sector Público para Latinoamérica de AWS

Enlaces patrocinados