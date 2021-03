Seis candidatos a la presidencia de la República expusieron sus propuestas en la primera fecha del debate presidencial de seis candidatos. George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), Marco Arana (Frente Amplio), Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) y César Acuña (Alianza para el Progreso) participan.

Se trata del debate convocado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a dos semanas para los comicios de abril. Los periodistas Pedro Tenorio y Mónica Delta fueron los moderadores del encuentro.

Pide esperanza a electores

La candidata a la presidencia por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, pidió a los electores ir con esperanza y convicción a las elecciones del 11 de abril e indicó que en si eventual gobierno estará al lado de la ciudadanía para enfrentar el coronavirus y generar trabajo.

En su mensaje final del debate presidencial, agradeció a la ciudadanía por haber acompañado el intercambio de propuestas de los seis candidatos que se presentaron en esta primera fecha.

“Hacer llegar un abrazo solidario a las familias, en particular a quienes tienen familiares con covid-19, quiero decirles que en mi gobierno no los dejaremos en el abandonado ni nos quedaremos con los brazos cruzados ni seguiremos en piloto automático, como plantean acá otros candidatos”, señaló.

Acuña promete vacunas

A su turno, el candidato a la presidencia de la República por Alianza para el Progreso, César Acuña resaltó que, si gana las elecciones, traerá las vacunas contra la covid-19, contratará a 100,000 reservistas para la seguridad ciudadana y brindará servicio de Internet gratuito para las escuelas. Vea aquí la galería fotográfica

En el último bloque del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, denominado “Palabras finales” hizo un recuento de sus principales propuestas como candidato a la Presidencia en un eventual gobierno suyo.

“Los corruptos a la cárcel. Y no saldrán mientras no devuelvan todo lo que han robado. Cuentas conmigo para salvar el Perú”, finalizó el candidato dando por concluida su participación en el debate presidencial.

César Acuña propuso destinar 7 mil millones de soles en sus 5 años de eventual gobierno para mejorar las postas médicas y los centros primarios de salud.

Keiko pide no dar un salto al pasado

La candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, invocó a la ciudadanía a no dar un salto al pasado y no dejarse guiar por falsas promesas. Al dar su mensaje final durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori Higuchi, pidió a la población no rendirse ante la pandemia de la covid-19 que trajo muerte, enfermedad y tristeza.

Se dirigió especialmente a todos aquellos peruanos que perdieron su empleo como consecuencia de la paralización de las actividades económicas y las restricciones de movilización para evitar la propagación del nuevo coronavirus. A ellos le aconsejó no rendirse.

“Tenemos la capacidad, no te dejes guiar por estas falsas promesas que significan un salto al pasado, yo te ofrezco un plan de gobierno, un gran equipo técnico y también me experiencia de vida. He pasado momentos muy difíciles, sobreviví y me levanté con más fuerza, eso quiero transmitir”, expresó.

Fujimori Higuchi formó parte del primer grupo de candidatos a la presidencia que expusieron sus propuestas y planes de gobierno en la primera jornada del debate electoral organizado por el JNE de cara a las elecciones del 11 de abril.

Forsyth pide cambio para el desarrollo

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, afirmó que el país necesita de un nuevo gobierno que represente un verdadero cambio para lograr el ansiado desarrollo nacional.

En su última intervención en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), manifestó que muchos políticos que ahora postulan a la presidencia han sido congresistas, pero no lograron un cambio en el país.

Indicó que la población ya no tiene confianza en aquellas personas que han sido parte de los problemas que aquejan al Perú.

“Es tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la población. Hermanos peruanos, en sus manos está el poder, el cambio que necesita el Perú, es hora de apostar por gente nueva”, apuntó Forsyth.

Durante los cinco bloques del debate presidencial, Forsyth expuso parte de su plan de gobierno referido a la lucha contra la pandemia, educación, seguridad ciudadana e integridad y lucha contra la corrupción.

La crisis de valores es el origen de los problemas dice Beingolea

El candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, dijo que aspira ser recordado como aquel mandatario que inició una gran campaña para recuperar los valores en el país.

“Nuestra crisis política y social, todas las crisis del Perú tienen un origen: la crisis de valores. En el Perú hemos perdido valores, si yo soy elegido presidente quiero ser recordado en el futuro como el que encabezó una gran campaña para recuperar valores, eso es fundamental”, refirió.

Al término de su participación en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), precisó que en esta campaña los padres de familia tendrán un papel preponderante para recuperar el hogar, y desde ahí “inculcar a nuestros niños valores”, anotó.

“Y para eso voy a utilizar el arte y el deporte, el deporte enseña jugando al niño valores como la disciplina, seguir las reglas y seguir a la autoridad, eso es fundamental para tener un Perú mejor”, añadió.

Arana critica al fujimorismo

Marco Arana Zegarra, candidato presidencial del Frente Amplio señaló que quiere “ser el primer presidente ecologista del Perú para limpiar al país de contaminación y de corrupción”.

“Es hora de cambiar; no perdamos la esperanza, sí se puede”, manifestó el postulante del Frente Amplio, en los 30 segundos de su participación final. “Peruanos y peruanas de todo el país, el futuro está en nuestras manos”, alcanzó a decir Arana.

Previamente, en el inicio de su última intervención, el postulante del Frente Amplio se refirió, por alusión, al fujimorismo y sostuvo que “la historia del fujimorismo es la historia de la corrupción”.