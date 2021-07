United Airlines anunció la compra de 270 nuevos aviones Boeing y Airbus, el pedido combinado más grande en la historia de la aerolínea y el más grande realizado por una sola aerolínea en la última década.

El plan ‘United Next’ tendrá un efecto transformador en la experiencia del cliente y se espera que aumente el número total de asientos disponibles a nivel doméstico en casi un 30%, reduzca significativamente las emisiones de carbono por asiento y cree decenas de miles de empleos sindicalizados de calidad para 2026, todos esfuerzos que tendrán un efecto dominó positivo en la economía estadounidense en general.

Cuando se combina con la cartera de pedidos actual, United espera introducir más de 500 nuevos aviones de fuselaje estrecho: 40 en 2022, 138 en 2023 y hasta 350 en 2024 y los siguientes años. Eso significa que solo en 2023, la flota de United agregará, en promedio, alrededor de un nuevo avión de fuselaje estrecho cada tres días.

El nuevo pedido de aviones de United, 50 737 MAX 8, 150 737 MAX 10 y 70 A321neos, vendrá con un nuevo interior exclusivo que incluye entretenimiento en el respaldo de cada asiento, compartimentos superiores más grandes para el equipaje de mano de cada pasajero y el WiFi a bordo más rápido disponible de la industria, así como una apariencia radiante con iluminación LED.

La aerolínea espera volar el primer 737 MAX 8 con el exclusivo interior durante este verano del hemisferio norte y comenzar a volar el 737 MAX 10 y el Airbus A321neo a principios de 2023.

Además, United tiene la intención de actualizar el 100% de su flota principal de fuselaje estrecho a estos estándares para 2025, un proyecto de modernización extraordinario que, cuando se combina con la cantidad de nuevos aviones que se unen a la flota, significa que United entregará una experiencia a bordo de vanguardia para decenas de millones de clientes a un ritmo sin precedentes.

Este pedido también aumentará significativamente el número total de salidas diarias de la línea principal de United, así como también la cantidad de asientos disponibles en su red de rutas en Norteamérica y el número de asientos premium, tanto United FirstSM como Economy Plus®.

Específicamente, United espera tener un promedio de 53 asientos premium por salida en América del Norte para 2026, un aumento de alrededor del 75% con respecto a 2019 y más que cualquier competidor en América del Norte.

“Nuestra visión de United Next revolucionará la experiencia de volar con United a medida que aceleramos nuestro negocio para enfrentar un resurgimiento en los viajes aéreos”, dijo el CEO de United, Scott Kirby. “Al agregar y actualizar esta cantidad de aviones tan rápidamente con nuestros nuevos interiores exclusivos, combinaremos un servicio amigable y útil con la mejor experiencia en el cielo, en toda nuestra red global de primer nivel. Al mismo tiempo, esta medida subraya el papel fundamental que juega United en impulsar la economía estadounidense en general; esperamos que la incorporación de estos nuevos aviones tenga un impacto económico significativo en las comunidades a las que servimos en términos de creación de empleo, gasto de viajeros y comercio”.

United espera crear aproximadamente 25,000 empleos bien remunerados y sindicalizados en la aerolínea como resultado de la incorporación de estos nuevos aviones y, según un estudio de la Administración Federal de Aviación, la aerolínea espera generar más de US$ 30 mil millones en gastos de viajeros cuando vuele con United y contribuir con un estimado de US$ 50 mil millones anuales a la economía de los EE UU para el 2026.

Además, la incorporación de estos nuevos aviones 737 MAX y Airbus A321neo significa que United reemplazará los aviones de línea principal más antiguos y más pequeños y al menos 200 aviones regionales de una sola cabina con aviones más grandes, lo que la aerolínea espera generará importantes beneficios de sostenibilidad en comparación con los aviones más antiguos: una mejora general esperada del 11% en la eficiencia del combustible y se espera una reducción del 17-20% en las emisiones de carbono por asiento en comparación con aviones más antiguos.

La mejor experiencia del cliente en la industria

Los nuevos aviones de United reflejan un estándar enormemente mejorado de experiencia del cliente: el interior característico de United, que hace especial hincapié en la comodidad al volar, con más asientos disponibles en general en el mercado, más asientos premium en cada avión, así como mejor entretenimiento, almacenamiento superior y características tecnológicas.

Estos estándares se aplicarán al plan de modernización de la aerolínea, una transformación completa de extremo a extremo de su flota principal de fuselaje estrecho, que se espera esté completa en un 66% para 2023 y en un 99% para el verano de 2025.

Los nuevos aviones de fuselaje estrecho de United ayudarán a la aerolínea a aumentar sus asientos totales por salida para vuelos de América del Norte en 30 asientos, o casi un 30%, para 2026. Al mismo tiempo, la aerolínea aumentará rápidamente el número de asientos United FirstSM y Economy Plus® para los clientes que buscan una experiencia superior.

El 737 MAX 8 de United tiene 16 asientos United FirstSM y 54 asientos Economy Plus®, más del doble de la cantidad de asientos con espacio adicional para las piernas que ofrece la competencia en aviones de tamaño similar. El 737 MAX 10, el miembro más grande de la familia MAX, constituye la mayor parte del nuevo pedido de United e incluirá 20 asientos United FirstSM y 64 asientos Economy Plus® y se espera que el nuevo avión A321neo tenga un similar recuento de asientos United FirstSM y Economy Plus® al del 737 MAX 10.

Al volar jets más grandes con un interior exclusivo que incluye más asientos premium, United brindará a los clientes más opciones al elegir su experiencia a bordo; brindará a los miembros de MileagePlus® más oportunidades para ascensos de clase y pondrá a United en la posición de poder satisfacer mejor la demanda entre los viajeros de negocios, mientras crea más conectividad a su red global de larga distancia, lo que ayuda a impulsar el crecimiento en todos los rincones del mundo.

“Brindaremos una experiencia mejor y más consistente, con más funciones para más clientes, más rápido que nunca. Si bien algunas aerolíneas están reduciendo la cantidad de asientos en clase económica con espacio adicional para las piernas, United ofrecerá los asientos más premium en América del Norte, un enfoque diferente y más amigable para el cliente”, dijo Andrew Nocella, Vicepresidente Ejecutivo y Director Comercial de United. “Esto es United aprovechando nuestras fortalezas: la ubicación de nuestros centros de conexiones en EE. UU. reflejan que estamos en una posición única para enfocarnos en productos premium, viajes de negocios y vuelos globales como ninguna otra aerolínea de EE. UU. Nuestro nuevo y exclusivo interior crea un producto más consistente en toda nuestra flota principal, con un enfoque en las comodidades que los clientes más valoran, como pantallas en los respaldos de los asientos, WiFi rápido y almacenamiento adicional, para diferenciarnos aún más”.

El entretenimiento a bordo de United (pantallas de alta definición de 13 pulgadas en cada asiento de primera clase y pantallas HD de 10 pulgadas en cada asiento de United Economy en el 737 MAX) incluye acceso gratuito a más de 2,800 selecciones que incluyen películas, programas de televisión y selecciones internacionales, así como listas de reproducción de audio, podcasts y juegos. Los clientes también pueden ver documentales y conciertos en vivo a través de la colaboración exclusiva de United con Coda Collection. Además, todos los asientos de estos aviones tienen acceso a energía eléctrica y puertos de carga USB y brindan una experiencia de respaldo con funciones de accesibilidad para personas con discapacidades auditivas o visuales.

Cada nuevo 737 MAX y A321neo contará con el WiFi a bordo disponible más rápido de la industria, que permite a los clientes transmitir videos desde servicios en línea. La aeronave también contará con tecnología Bluetooth para facilitar las conexiones entre los auriculares inalámbricos y las pantallas de entretenimiento del respaldo.

Los nuevos compartimentos superiores significativamente más grandes de United proporcionarán espacio para un bolso de mano para cada persona a bordo, lo que hará frente a varios de las mayores preocupaciones de clientes y empleados. United espera que la disponibilidad de estos contenedores más grandes ayude a aliviar el amontonamiento y la ansiedad en la puerta, reducir la cantidad de maletas facturadas en la puerta y disminuir el tiempo que se tarda en abordar.

Más vuelos, nuevos destinos

El plan de United, de agregar cientos de aviones de fuselaje estrecho con interiores exclusivos a su flota, brindará a los clientes acceso a asientos y aviones más modernos al mismo tiempo que reduce los vuelos que utilizan jets regionales más pequeños de una sola cabina. Estos nuevos aviones también brindarán a los clientes aún más opciones para volar entre ciudades de EE. UU., incluidos algunos destinos nuevos, cuando viajen a través de los principales centros de conexiones de la aerolínea en EE. UU. Finalmente, la flota principal más grande ayudará a acelerar los planes de United para expandir el servicio en asociación con las autoridades aeroportuarias locales en todo Estados Unidos.

Impacto en Newark/NYC

United espera reanudar su programación completa de vuelos saliendo de Newark para noviembre de 2021, cuando finalice el período de exención de franjas horarias de la FAA. La aerolínea ya es la aerolínea líder de Newark, la puerta de entrada global más grande de United, con 430 vuelos diarios que incluyen destinos internacionales como Johannesburgo, Tel Aviv, Mumbai y Hong Kong.

United espera que el número de salidas de Newark de aviones de línea principal aumente del 55% en 2019 al 70% para 2026. Y para fines de 2021, United espera que el 100% de las salidas de Newark se realicen en aviones de doble cabina, incluido el 737 MAX y el nuevo avión de la aerolínea, el CRJ-550 de 50 asientos de doble cabina. El pedido de aviones de hoy significa que la aerolínea puede crear empleos de calidad, sindicalizados, así como aumentar la capacidad nacional e internacional de Newark en los próximos años al reemplazar los jets de línea principal más pequeños por aviones más grandes, mientras que al mismo tiempo impulsa el crecimiento internacional, conectando a más clientes de Ciudades de EE. UU. a Newark / NYC para sus vuelos internacionales.

United se encuentra en medio de un importante proyecto de ampliación y actualización de instalaciones en Newark. El trabajo incluye la renovación de una ubicación existente de United ClubSM en la Terminal C, la construcción de un salón completamente nuevo en la Terminal C que es capaz de albergar a 500 viajeros y tendrá vistas panorámicas de Manhattan, así como la construcción de un nuevo United Club en la Terminal A donde United operará desde 12 nuevas puertas de embarque.

Empleos

En la actualidad, la aerolínea respalda alrededor de 68,000 empleos sindicalizados, el 89% de la fuerza laboral nacional total de la aerolínea.

United airlines

Todos los empleados de United en los EE. UU., incluso los trabajadores de medio tiempo, ganan más que el salario mínimo federal, son elegibles para recibir cobertura médica patrocinada por la empresa, participan en programas de jubilación financiados por la empresa como 401(k) y reciben licencia por enfermedad pagada, vacaciones pagadas y privilegios de vuelo, cuando hay espacio disponible, para destinos de todo el mundo. Además, estos trabajos ofrecen oportunidades para el crecimiento profesional: aproximadamente el 69% de los líderes senior de la aerolínea fueron promovidos internamente y más de 1500 empleados de primera línea han sido promovidos a puestos gerenciales en los últimos siete años.

“La adición de estos 270 nuevos aviones y la reducción de jets regionales de cabina única no solo es una buena noticia para los clientes, es una excelente noticia para los 12 000 pilotos actuales de United y los 10,000 más que esperamos contratar antes de que termine la década”, dijo el Capitán Todd Insler, Presidente de United ALPA. “Esto es exactamente lo que planeamos cuando llegamos a nuestro acuerdo de recuperación líder en la industria ante una pandemia el año pasado, y mantuvimos a los pilotos de United en la propiedad, capacitados y listos para aprovechar la rápida recuperación en la demanda de pasajeros. Con la solidez de nuestra red, flota y compensación de pilotos, estamos seguros de que United seguirá siendo el lugar elegido por los pilotos aerocomerciales más altamente calificados”.

Se espera que el nuevo pedido de aviones de United cree unos 25,000 puestos de trabajo bien remunerados y sindicalizados para 2026, incluidos los siguientes en cada uno de los siete principales centros de la aerolínea en EE UU:

• Newark / EWR: hasta 5,000 puestos de trabajo

• San Francisco / SFO: hasta 4,000 puestos de trabajo

• Washington, D.C. / IAD: hasta 3,000 puestos de trabajo

• Chicago / ORD: hasta 3,000 puestos de trabajo

• Houston / IAH: hasta 3,000 puestos de trabajo

• Denver / DEN: hasta 3,000 puestos de trabajo

• Los Ángeles / LAX: hasta 1,400 puestos de trabajo

United tiene contratos vigentes con los siguientes sindicatos y estas descripciones proporcionan una descripción general de cada grupo de primera línea, así como detalles salariales para cada puesto:

• Agentes de Centros de Contacto, Rampa y Atención al Cliente (representados por IAM): United empleó a unos 28,000 agentes en el 2019: 14,000 que ayudan a cargar cada aeronave, 12,000 representantes de servicio al cliente en aeropuertos y 3,000 agentes del centro de contacto (incluidos unos 900 con base en el Houston Reservation Center de la aerolínea y 700 en las instalaciones de United en Chicago) que ayudan a los clientes a encontrar la mejor opción para sus viajes. La mayoría de estos trabajos incluyen oportunidades de nivel de entrada para personas que salieron directamente de la escuela secundaria y la universidad, y sus salarios y beneficios combinados en 2019 totalizaron más de US$ 90,000 en la parte superior de su escala salarial. Varios de los principales líderes de United comenzaron a trabajar en la rampa o en servicio al cliente, incluido el actual vicepresidente senior de operaciones aeroportuarias de United que comenzó en la rampa, el vicepresidente de la aerolínea en San Francisco, que comenzó como agente de servicio al cliente y actual Director de Atención al Cliente de United, que comenzó como consultor líder en viajes.



• Transportistas (representados por PAFCA): United tiene 400 transportistas y en 2019 sus salarios y beneficios combinados totalizaron más de US$ 200,000 en la parte superior de su escala salarial. Estos puestos están certificados por la FAA y comparten la responsabilidad conjunta con el capitán para la operación segura de cada vuelo de United. La aerolínea tiene muchos transportistas que trabajan en el Centro de operaciones de red de United que provienen de puestos en toda la empresa, incluidos agentes y puestos gerenciales.



• Auxiliares de vuelo (representados por AFA): United tenía alrededor de 24 000 asistentes de vuelo activos en 2019 y sus salarios y beneficios combinados totalizaron más de US$ 90,000 en la parte superior de su escala salarial. Con la capacidad única de ver el mundo mientras se trabaja, no es de extrañar que los trabajos de asistente de vuelo sean muy deseados. En 2019, United tuvo más de 65,000 solicitantes para menos de 1,500 puestos de asistente de vuelo. Los nuevos empleados pasan por un curso de capacitación de seis semanas en el Centro de Capacitación de United en Houston y visitan una de las siete instalaciones de capacitación de la aerolínea cada año para mantener sus habilidades frescas. Además, aquellos interesados en convertirse en asistentes de vuelo no requieren una educación especial o un título universitario y están completamente capacitados una vez contratados. El actual vicepresidente senior de servicios a bordo de United comenzó como asistente de vuelo.



• Pilotos (representados por ALPA): United tiene alrededor de 12,000 pilotos – los capitanes de los Boeing 787 y 777 de United pueden ganar más de US$ 350,000. Además, los pilotos de United reciben uno de los 401 (k) más altos de la nación: el 16% del salario base. United lidera la industria como la única aerolínea importante que posee su propia escuela de vuelo, United Aviate Academy, y recientemente se embarcó en un plan para capacitar a 5,000 nuevos pilotos para 2030 con el objetivo de que al menos la mitad de ellos sean mujeres y personas de color. La compañía había anunciado previamente que anticipaba contratar a más de 10,000 pilotos para 2029. Todos los pilotos de United completan un entrenamiento intensivo en simuladores con nuestros instructores y evaluadores piloto cada nueve meses en el Centro de Entrenamiento de Vuelo de United en Denver. El actual vicepresidente senior de operaciones de vuelo de United comenzó como primer oficial, se desempeñó como aviador naval de los EE UU y se retiró como capitán de la Marina de la Reserva de la Marina de los EE UU.



• Técnicos (representados por IBT): United tenía más de 9000 técnicos en 2019 y sus salarios y beneficios combinados totalizaron más de US$ 140,000 en la parte superior de su escala salarial. Este equipo de primera línea incluye mecánicos de aeronaves, técnicos de instalaciones y técnicos de equipos terrestres. Estos son trabajos altamente calificados, la aerolínea recluta activamente en el ejército, y proporciona una vía de acceso a esta carrera a través de puestos de nivel de entrada. Varios líderes de United Airlines comenzaron como mecánicos de aeronaves, incluido el actual Vicepresidente de Operaciones Técnicas de la aerolínea.



Impacto económico general

Además de crear empleos, se espera que la adición de estos nuevos aviones a la flota de United genere más de US$ 30 mil millones en gastos de viajeros cuando vuelen con United y contribuya con un estimado de US$ 50 mil millones anuales a la economía de los EE. UU. para 2026, según un estudio de la Federal Aviation Administration y estimaciones internas de United:



• Empleos y salarios: en 2020, United pagó más de US$ 10 mil millones en salarios y este nuevo pedido de aviones tiene el potencial de crear 25,000 empleos adicionales en United para 2026, y se esperan miles de millones de dólares más en posibles salarios adicionales. United estima que cada nuevo trabajo directo en una aerolínea da como resultado aproximadamente dos trabajos indirectos adicionales, como fabricantes de aviones, administración de aeropuertos y venta minorista de aeropuertos. Además, las estimaciones de United indican que cada nuevo trabajo directo e indirecto genera cinco puestos de trabajo adicionales, lo que potencialmente crea un impacto salarial total de hasta $ 12 mil millones anuales.



• Gastos de los visitantes: según el estudio de la FAA, United estima que los viajeros aéreos nacionales gastan alrededor de US$ 500 por viaje además del pasaje aéreo (comida, alojamiento, recreación, obsequios, entretenimiento, etc.). La adición de 270 nuevos aviones significa el potencial para transportar decenas de millones de pasajeros más por año hasta 2026, lo que, utilizando esta métrica para el gasto de los visitantes, podría contribuir con más de $ 30 mil millones en gastos de consumo anuales cuando viajen en United.



• Impuestos y cargos: cada año, United genera alrededor de US$ 4 mil millones en impuestos directos (impuestos especiales sobre boletos, combustible y propiedad) y sobre la nómina. El propio análisis interno de United estima que estas cifras aumentarán como resultado de la compra de estos 270 nuevos aviones.



Sostenibilidad

Para el 2026 United anticipa que solo con el uso de aviones en este nuevo orden reducirá las emisiones totales de carbono de la aerolínea por asiento hasta en un 15%.



Específicamente, los aviones 737 MAX y A321neo ofrecen un mejor alcance general y desempeño ambiental con sus nuevos motores más eficientes en combustible y aerodinámica mejorada. Las mejoras provienen de nuevos motores, fuselajes compuestos de carbono más livianos e innovaciones aerodinámicas como el flujo laminar natural que reduce la resistencia. United se ha fijado un objetivo ambicioso de ser 100% ecológico mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 100% para 2050, sin depender de las tradicionales compensaciones de carbono.