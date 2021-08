Como parte de su plan de expansión y consolidación en el mercado peruano, Morris Garages (MG) – propiedad del gigante 0automotriz SAIC Motor- llega a Arequipa e inaugura su primera tienda exclusiva en la ciudad blanca de la mano de Motorsur SAC, donde ofrecerá al público arequipeño la venta de vehículos y su servicio de post venta.

“MG sigue creciendo en el mercado peruano. Hasta julio del 2021, hemos experimentado un crecimiento de 151%, comparado con el mismo periodo del año anterior estando dentro del top 3 de marcas con mayor crecimiento a nivel nacional.

Hoy anunciamos la apertura de una nueva tienda exclusiva, con la cual buscamos continuar con nuestro sólido crecimiento” comentó Carlos Elias, Brand Manager de MG en Perú.

“Arequipa es una ciudad clave dentro de nuestra estrategia comercial en el país, debido a que es mercado dinámico y sumamente atractivo por su fuerte demanda automotriz. Con esta apertura planeamos posicionarnos dentro las top 5 marcas en cada modelo donde MG participa, proyectándonos vender 20 unidades mensuales en el corto plazo” agregó Elias.

Con más de 13 años de trayectoria en el mercado, Motorsur SAC ha logrado consolidarse como el concesionario más grande del sur del Perú con 15 sucursales en el rubro automotriz. “Nos sentimos muy contentos de ser parte de la gran familia de MG y de haber hecho realidad un gran sueño. La inauguración de nuestra primera tienda de la mano de MG nos permitirá mostrar a nuestra cartera de clientes un amplio portafolio de vehículos. Además, consideramos que esta sede será una vitrina muy importante para impulsar la comercialización de los vehículos MG en el sur del Perú” comenta Carlos Fernandez Suzunaga, sub gerente general de Motorsur.

El nuevo y moderno local se encuentra ubicado en una zona super estratégica de la ciudad blanca, Calle 28 de Julio esquina con Av. Lima 702 Urb. Vallecito- Arequipa. Está construido bajo rigurosos estándares de calidad y siguiendo los lineamientos que MG exige para este tipo de instalaciones. Por otro lado, la tienda está lista para recibir a los clientes en cumplimiento con las regulaciones y protocolos de las autoridades locales, brindando un ambiente de tranquilidad, cuidando su salud y proporcionándoles un ambiente seguro y protegido para todos los visitantes y colaboradores.

En esta nueva tienda el cliente encontrará todo el portafolio de MG, el cual calza perfectamente con las necesidades de los consumidores, quienes hoy en día buscan un vehículo muy equipado, seguro y a la vez a buen precio. Actualmente el portafolio consta de 6 modelos super atractivos y competitivos: New MG3, New MG5, new MG6, MG ZX, MG RX5 y la MG HS. Cabe destacar que el área de ventas cuenta con un consolidado equipo de vendedores especializados en la marca, cuyo objetivo es brindar una atención rápida y personalizada a los clientes.

En el área de Post Venta se cuenta con instalaciones muy bien equipadas y técnicos de primer nivel, capacitados con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para utilizar tecnología de punta en el mantenimiento y reparación de los vehículos.

A esto se le suma el stock permanente de repuestos originales con el que cuenta toda la red de talleres de Morris Garages, con los que garantiza una atención inmediata a los clientes. MG es la única marca del mercado que brinda 6 años de garantía en todos sus modelos. Los mantenimientos de sus modelos son cada 10 mil kilómetros.

Hasta la fecha, MG Perú tiene una red de concesionarios consolidada con 20 puntos de venta y 13 talleres a nivel nacional.