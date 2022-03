Netflix ha dejado huella en AnimeJapan 2022 al presentar 40 nuevos títulos de anime exclusivos para este año, con una oferta muy heterogénea y de diversos géneros que conquistará a los fans de siempre y a los nuevos espectadores.

Este catálogo ampliado cuenta con títulos ligeros como Thermae Romae Novae —que se estrena mañana y supone el primer proyecto de la colaboración directa entre Netflix y creadores de anime —, Kotaro vive solo y Rilakkuma va al parque temático.

El catálogo también incluye largometrajes para toda la familia como Burbuja, un blockbuster de acción y gravedad distorsionada recién estrenado en el 72.º Festival de Cine de Berlín y que llega a Netflix el 28 de abril, así como producciones de estudios de primer nivel como Hogar a la deriva, de Studio Colorido.

Netflix también anunció que la popular serie JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN regresará este año con los episodios 13-24.

«El anime es uno de los pilares de nuestra inversión en Japón, del que han disfrutado casi el 90 % de nuestros suscriptores japoneses el año pasado. Además, el interés por el anime ha aumentado a nivel global y más de la mitad de nuestros suscriptores de todo el mundo han visto animes el año pasado», comentó Kohei Obara, director de Anime de Netflix.

«Nuestro deseo es seguir fomentando el descubrimiento y el amor por el anime entre los suscriptores de Japón y de todo el mundo diversificando nuestro catálogo y recuperando los títulos favoritos de los fans en este nuevo capítulo para el anime en Netflix».

Durante su presentación en AnimeJapan, Netflix reveló avances de títulos de próximo estreno, incluidos los diseños de nuevos personajes y el reparto principal de The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo, cuya primera parte se estrenará en 2022, así como el material gráfico promocional y el tráiler de la segunda temporada de GHOST IN THE SHELL: SAC_2045, disponible a partir del 23 de mayo.

Los actores de doblaje japoneses Megumi Han (segunda temporada de GHOST IN THE SHELL: SAC_2045, Vampire in the Garden), Mariya Ise (JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN, TIGER & BUNNY 2, Spriggan), Yuki Kaji (Burbuja, The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo, Akuma Kun), Junichi Suwabe (segunda temporada de ULTRAMAN, Kotaro vive solo) y Kenjiro Tsuda (Thermae Romae Novae) dieron vida a los diversos proyectos de anime durante el evento, para disfrute de los fans.