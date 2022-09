Mañana domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco, ¿qué tal la pasaste?

Me divertí mucho, pero reconozco que no me gusta cocinar, a mí solo me gusta comer rico. Mis platos favoritos son el ceviche, el lomo saltado, y el olluquito de carne.

Y si no conquistas por el estómago, ¿cómo conquistas?

Conquisto con mi personalidad, por el estómago, no podría conquistar a nadie. De hecho, mi novio se ha enamorado de mí, sabiendo que no sé cocinar.

Edson Dávila dice que no sabes cocinar y así te quieres casar, ¿qué opinas?

Creo que es bueno saber cocinar, pero no me parece que sea necesario. Además, mi novio cocina delicioso, entonces, él me cocina los platos que yo quiero. Por ejemplo, hace unas pastas riquísimas siguiendo las recetas de su abuelo.

Hablando de Edson, ¿es verdad que no lo vas a invitar a tu boda?

No, lamentablemente la invitación ya está hecha, y él sí está invitado a mi boda. Pero, eso sí, para que no se suba a las mesas libres, ya le pedí a mi wedding planner que saque todos los elementos donde se pueda subir.

¿Y también invitarás a Brunella Horna y Janet Barboza?

Sí están invitadas porque son el alma de la fiesta. Y no importa que Janet vaya con su trípode y sus luces, yo sé que ella busca hacer contenido.

¿A Brunella la dejarás tomar alcohol?

A Brunella le vamos a dar mojitos, como le gusta (risas).

¿En qué te inspiró la boda de Ethel Pozo?

Tenemos el mismo wedding planner, y las dos somos amantes de la naturaleza, así que también quiero enfocar mi boda en las flores, en lo verde, que los invitados sientan que están como que en un cuento. Quiero que mi boda sea mágica.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Me gustaría seguir en la televisión y siempre me ha gustado mucho la moda, si me ofrecen algo que tenga que ver con moda, con estilo, con tendencias… me gustaría participar.

