Harry Styles es tendencia, no sólo por su llegada al Perú para ofrecer un concierto mañana martes 29 de noviembre, sino porque de pronto se viralizó en TikTok por la repentina aparición de su doble.

Decenas de fans, que acampan cerca al Estadio Nacional esperando ser las primeras en ingresar al concierto, empezaron a darle like al perfil de José María Núñez, un guapo muchacho muy parecido al exvocalista de One Direction.

Harry Styles está en el top 10 de Google Trends en Perú

El chico de nacionalidad boliviana le está sacando provecho al enorme parecido con el ídolo británico, al punto de acumular más de 700 mil seguidores y ser llamado el “Harry latino”.

De no ser por una diferencia de edad podriamos decir que ambos son gemelos. Styles tiene 28 años de edad, y José María Núñez aparenta ser más joven.

Locura en TikTok por doble de Harry Styles

No es el primer doble que le sale a Harry Styles, de hecho, antes se habló del parecido con un ladrón norteamericano, así como con un camarero de Starbucks encontrado a través de TikTok.

Pero el nuevo doble es de otro nivel por su gran gran semejanza física, además es boliviano y cuenta con más de 700.000 seguidores en la plataforma.

A sus fans los entretiene con vídeos humorísticos de situaciones con las que todos podemos sentirnos identificados.

“Tu parecido con Harry Styles está matándome”, le escriben en su cuenta de Tik Tok @josema2197.

“Ok, puede que tengas rasgos parecidos a Harry, pero hacer hasta los mismos gestos, da miedo”; “Estás más guapo que el mismísimo Harry”; “Eres absolutamente su doble!!”, escriben en sus publicaciones.

José María Núñez ironiza y dice que podría postularse para doble en caso de que Harry lo necesite en alguna de sus giras.

Claro que, además de admiradores, José María Núñez también se ha ganado detractores.

Dicen que no canta, que tiene fama solo por parecerse al británico, aunque la verdad es que el chico nunca se ha autoproclamado doble del ex de One Direction. Ni falta le hace.