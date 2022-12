AWS anuncia AWS Clean Rooms: Salas de datos limpias para colaborar con tus socios comerciales

En el AWS re: Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció AWS Clean Rooms, una nueva aplicación que ayuda a las empresas de todas las industrias a analizar y colaborar de manera fácil y segura en sus conjuntos de datos combinados sin compartir o revelar datos subyacentes.

Con el nuevo servicio de AWS, los clientes pueden crear una sala de datos segura en minutos y colaborar con cualquier otra empresa en la nube de AWS para generar insights únicos sobre campañas publicitarias, decisiones de inversión e investigación clínica, entre otras funciones.

Además, AWS Clean Rooms proporciona un amplio conjunto de controles de acceso a datos integrados que protegen información confidencial, incluyendo los controles y restricciones de salida de consultas, logs y herramientas informáticas criptográficas.

Las empresas de diferentes sectores buscan cada vez más complementar sus datos con datos de negocio externos de los socios para crear una visión completa de su negocio.

En la industria de publicidad, por ejemplo, las marcas, los editores de medios y sus socios deben colaborar utilizando conjuntos de datos que se almacenan en muchos canales y aplicaciones diferentes para mejorar la relevancia de sus campañas e involucrarse mejor con los consumidores.

Al mismo tiempo, estas empresas también quieren proteger la información sensible de los consumidores y reducir o eliminar el intercambio de datos brutos.

Para lograr esto, una empresa a menudo tiene que proporcionar una copia de sus datos de nivel de usuario a sus socios y confiar en los acuerdos contractuales para evitar el mal uso. Las salas limpias de datos pueden ayudar a resolver este desafío al permitir que varios agentes se combinen y analicen datos en un entorno protegido, donde los uno no puede ver los datos brutos de los demás.

Sin embargo, las salas limpias son difíciles de construir y requieren controles de privacidad complejos, herramientas especializadas para proteger los datos de cada parte y meses de tiempo de desarrollo personalizando las herramientas de análisis.

Cuando finalmente se agrega un nuevo colaborador, o se necesita un tipo diferente de análisis, las empresas tienen que gastar aún más tiempo de desarrollo, pues tienen que copiar y cargar sus datos repetidamente en sus entornos de almacenamiento fuera de su control, lo que aumenta los costos y aumenta el riesgo de exponer información confidencial.

Por esta razón, las empresas prefieren limitar el movimiento de datos tanto como sea posible, lo que generalmente conduce a una menor colaboración y oportunidades de nuevos insights de negocio perdidas.

AWS Clean Rooms es un nuevo servicio que facilita que los clientes y sus socios analicen y colaboren en sus conjuntos de datos colectivos para obtener nuevos insights, sin revelar los datos subyacentes.

De esta manera, los clientes pueden usar AWS Clean Rooms para crear sus propias salas limpias en minutos y comenzar a analizar sus conjuntos de datos colectivos con solo unos pocos clics.

Desde la consola de administración de AWS, los clientes pueden simplemente elegir los socios con los que desea colaborar, seleccionar sus conjuntos de datos y configurar restricciones para los participantes. Además, pueden colaborar fácilmente con las empresas que ya utilizan AWS, sin sacar datos de su entorno de AWS ni cargarlos en otra plataforma.

AWS anuncia AWS Clean Rooms

Cuando los clientes ejecutan consultas, AWS Clean Rooms lee los datos donde residen y aplica reglas de análisis incorporadas para ayudarlos a mantener el control sobre sus datos.

El nuevo servicio de AWS también proporciona un amplio conjunto de controles de acceso a datos configurables e incluye herramientas informáticas criptográficas avanzadas que mantienen los datos encriptados, incluso mientras se procesan las consultas, para cumplir con las estrictas políticas de manejo de datos.

“Los clientes nos dicen que quieren colaborar de manera más segura con sus socios en áreas como publicidad, medios, servicios financieros y ciencias de la vida. Sin embargo, los datos que necesitan para hacer esto están fragmentados en almacenes de datos y aplicaciones que pertenecen a diferentes socios”, comentó Dilip Kumar, vicepresidente de AWS Aplications (vice president of AWS Applications) de AWS. “AWS Clean Rooms ayuda a los clientes y a sus socios a analizar y colaborar mejor con sus datos en AWS. Con este nuevo servicio, lo estamos haciendo más fácil, más simple y más seguro para que varias empresas compartan y analicen conjuntos de datos combinados para generar nuevos insights, algo que no podrían hacer por sí mismos. Así los clientes pueden colaborar en una variedad de tareas, como generar información de campañas publicitarias de manera más efectiva y analizar datos de inversión mientras mejoran su seguridad”, aseguró.

En los próximos meses, AWS también presentará nuevas capacidades de resolución de identidad para ayudar a las empresas a hacer coincidir y vincular registros de clientes almacenados en canales dispares sin necesidad de crear y mantener flujos de trabajo complejos.

Los clientes tendrán acceso a flujos de trabajo de resolución de identidad flexibles y preconfigurados que utilizan técnicas basadas en reglas y modelos de Machine Learning para ayudar a vincular con precisión las interacciones del consumidor a través de las aplicaciones en una identificación de usuario única.

De esta forma, los clientes podrán crear una vista unificada de sus interacciones con los consumidores. Por ejemplo, un cliente que trabaja en una campaña publicitaria podría incorporar eventos recientes (por ejemplo, clics en anuncios, abandono de carrito, y compras) en aplicaciones de publicidad y marketing (por ejemplo, plataformas de compra de anuncios, programas de fidelización, y sistemas de comercio electrónico) para crear experiencias de consumo mejores y más relevantes.

Así, los clientes que quieran colaborar con otros socios en una sala limpia podrán usar flujos de trabajo de resolución de identidad automatizados que identifiquen ID de usuario comunes en conjuntos de datos y ayuden a vincular datos más fácilmente.

AWS Clean Rooms está disponible como oferta independiente y como parte de AWS for Advertising and

Marketing, un conjunto completo de soluciones para agencias de publicidad, empresas de tecnología publicitaria, marcas y editores de medios para acelerar y mejorar las campañas haciéndolas más efectivas.

AWS for Advertising and Marketing incluye soluciones para colaboración de datos con privacidad mejorada, inteligencia y medición publicitaria, gestión de datos de audiencia y clientes, publicidad en tiempo real y experiencia del cliente. Para obtener más información sobre AWS for Advertising and Marketing visite aws.com/publicidad-marketing.

AWS Clean Rooms estará disponible a inicios de 2023 en US East (Ohio y N. Virginia), US West

(Oregon), Asia Pacific (Seúl, Singapore, Sydney y Tokyo), Europe (Fráncfort, Irlanda, Londres y Estocolmo).

Amazon Marketing Cloud (AMC) es una aplicación de sala limpia segura y protegida de Amazon Ads que

apoya a miles de especialistas de marketing con análisis personalizados y de canales cruzados. Los desarrolladores pueden utilizar API de AMC para crear sus propias soluciones, mientras que los analistas pueden interactuar con una interfaz de usuario disponible a través de la consola de Amazon Ad. “Proporcionar a los especialistas de marketing un mayor control sobre sus propias señales, mientras

pueden analizarlas junto con las señales de Amazon Ads es crucial en el marketing actual”, dijo Paula Despins, vicepresidenta de medición de anuncios en Amazon. “Al migrar la infraestructura de cómputo de AMC a AWS Clean Rooms, los especialistas en marketing pueden usar sus propias señales en AMC sin sacar datos de su entorno AWS. Esto simplifica la forma en que los especialistas de marketing pueden administrar sus señales y permite que los equipos de AMC se concentren en desarrollar nuevas capacidades para las marcas”.

Por su parte, DISH Media, brinda a los anunciantes soluciones inteligentes para maximizar de manera eficiente la exposición de la audiencia a los anuncios deseados en DISH TV y SLING TV. “En DISH Media, empoderamos a las marcas y agencias para que manejen sus propios análisis de campañas anteriores dándoles flexibilidad, visibilidad y facilidad en la optimización de campañas futuras y así llegar a los 31 millones de consumidores de DISH Media”, mencionó Kemal Bokhari, jefe de datos, medición y analytics de DISH Media. “Creemos que los anunciantes se beneficiarán de la facilidad de uso y de los controles de acceso a datos de AWS Clean Rooms para la medición y optimización de campañas”.

Asimismo, Aimee Irwin, vicepresidenta sénior de Estrategia y Asociaciones de Experian, la empresa de servicios de información global líder en el mundo aseguró que “A medida que los especialistas en marketing y los anunciantes buscan maximizar el valor de sus datos propios en un número creciente de puntos de contacto de consumidores, nuestros clientes quieren soluciones que les permitan interactuar de manera efectiva y segura con sus socios.

“Al combinar capacidades de resolución de identidad de Experian con AWS Clean Rooms, los clientes pueden unificar y analizar de forma segura sus datos colectivos para obtener insights más profundos y ofrecer experiencias de cliente más personalizadas”, sostuvo.

Finalmente, Lindsay Silver, vicepresidenta sénior de Datos y Tecnología Comercial de Fox Corporation, un productor y distribuidor líder de contenido con publicidad a través de canales de deportes, noticias, y entretenimiento dijo, “Puede ser un desafío para nuestros clientes de publicidad determinar cómo aprovechar nuestro conjunto de fuentes de datos profundo y diferenciado para optimizar su gasto en medios a través de nuestra cartera de marcas de entretenimiento, deportes y noticias, que alcanzan a cientos de millones de televidentes. AWS Clean Rooms permitirá colaboraciones de datos de manera fácil y segura en la nube de AWS, y esto ayudará a nuestros clientes de publicidad a descubrir nuevos insights en cada marca y pantalla de Fox mientras protege los datos del consumidor”.

Para saber más, visite aws.amazon.com/clean-rooms.