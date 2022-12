Con la finalidad de que empresarios peruanos y españoles puedan realizar el intercambio comercial de sus productos tanto en España como en Perú, la empresa Oportunidades Euroamérica viene desarrollando la campaña “Mision de Ida y Vuelta Peru – España 2023”.

Esta busca promover la importación y exportación promocionando Marca Perú en España y Marca España en Peru.

“Nosotros venimos trabajando bajo el lema “Creando Oportunidades que unen continentes sostenibles”, pues somos una plataforma internacional peruana española que nació con el fin de generar interacción y oportunidades de negocio entre Perú y España. Estamos seguros que este intercambio comercial beneficiará grandemente a los empresarios de ambos países”, señaló Alicia Wong, Directora de Oportunidades Euroamérica.

La empresa representa a ocho productores de reconocidas marcas españolas como: Master Chef Vinotecas, Bodegas Carchelo D.O. Jumilla, Bodega D Mateos D.O. Rioja, Bodega Rey Eneo D.O. Rioja, Bodega Anibal Otero D.O. Bierzo, Bodega Canopy D.O. Toledo, Bodega Clos Montblanc D.O. Conca de Barbera en Barcelona e Ibericos Montanegra D.O. Extremadura.

Precisamente, la plataforma internacional se encarga de unir continentes mediante proyectos de desarrollo sostenible generando interacción y oportunidades de negocio entre continentes. Ofrece a las empresas el soporte para un acertado Plan de Expansión y Asesoría Comercial en su introducción a estos mercados, tanto en los sectores públicos y privados mediante servicios globales.

“Nuestra empresa está colaborando con el “Plan de Desarrollo Perú hacia el 2031”, para lo cual unimos experiencia, tecnología y el know how (conocimiento) de empresas españolas, pensando en el potencial y las necesidades de un Perú rico en recursos naturales, que mira al futuro con grandes expectativas de desarrollo”, destacó la representante de Oportunidades Euroamérica.

Tratamiento de agua

Como parte de su línea de proyectos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, la empresa ha desarrollado Eco transporte, Plantas de tratamiento de residuos y plantas de tratamiento de agua potable, que cuentan con el financiamiento de inversionistas españoles, los cuales están beneficiando a pobladores de escasos recursos de las zonas más necesitadas de Lima y que no tenían acceso a agua potable para cubrir sus necesidades básicas.