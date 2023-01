Los envíos regionales al mundo –sin contar Lima y Callao– superaron los US$ 38 mil 374 millones, entre enero y noviembre del 2022, reflejando una caída de -2.2% respecto al mismo periodo del 2021 cuando alcanzaron los US$ 39 mil 225 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Fueron 11 las regiones con comportamiento negativo: Ica, Áncash, Apurímac, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, Tacna, Pasco, Madre de Dios y Huancavelica.

Las otras 12: Arequipa, La Libertad, Moquegua, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Loreto, San Martín, Tumbes, Ucayali, Amazonas y Huánuco, presentaron variación positiva.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos regionales tradicionales (US$ 29 mil 425 millones) cayeron -6.5% y concentraron el 76.6% del total, por las menores exportaciones mineras (contracción de -9.8%), principalmente del cobre y sus concentrados. Otros fueron los hidrocarburos (alza de 45.8%), la pesca (-6.2%) y el agro (78.2%).

Los de valor agregado sumaron US$ 8 mil 949 millones, logrando un crecimiento de 15%. Su actividad líder fue la agroindustria, cuyo monto superó los US$ 5 mil 865 millones (variación de 12.2%), le siguió la pesca para consumo humano directo (2.2%), minería no metálica (79.8%), químicos (44.1%), siderometalúrgica (7.9%), confecciones (22.1%), textiles (-10%), maderas (26.1%), varios (27.4%) y metalmecánica (12.2%).

Regiones

A pesar de presentar un leve retroceso de -0.5 %, Ica (US$ 5 mil 960 millones) lideró el ranking. Resaltó la minería (US$ 2 mil 986 millones) con una participación de 50.1 % y una caída de -13.9%. Sobresalió la agroindustria (US$ 1,436 millones), seguido de lejos por las confecciones (US$ 197 millones) y la pesca tradicional (US$169 millones).

Su oferta llegó a 87 destinos, siendo el principal China (US$ 2 mil 169 millones). Le siguió EE.UU. Japón, Países Bajos, Corea del Sur y España. Estas naciones demandaron mayormente minerales de hierro y sus concentrados, las demás gasolinas, plomo, estaño en bruto sin alear, cobre y uvas frescas.

Áncash se ubicó en segundo lugar con US$ 5 mil 817 millones (retroceso de -1.6%). La minería (US$ 4 mil 662 millones) presentó una contracción de -3.7% y una participación de 80.1%. Sus despachos fueron esencialmente de cobre, cinc y harina de pescado, que de forma conjunta representaron el 86.6% del total. China, Alemania, Japón, EE. UU. y Chile resaltaron por ser sus mercados más importantes.

Tercero en el ranking se ubicó Arequipa con US$ 5 mil 287 millones y una evolución de 7.9%. Sus partidas líderes fueron el cobre, oro, molibdeno, cátodos de cobre y pelo fino de alpaca. China, Japón, EE.UU., Canadá, Suiza e India fueron sus destinos más destacados.

Le siguió La Libertad (US$ 3 mil 861 millones) con una variación positiva de 10.2%, comercializando especialmente oro, arándanos, paltas, preparaciones utilizadas para la alimentación de animales, plata y antracitas, que se dirigieron a EE.UU., Canadá, Suiza, China, Países Bajos, Ecuador, Reino Unido, España e India, entre otros.

Moquegua (US$ 2 mil 891 millones), en el quinto lugar, tuve un leve incremento de 0.3% gracias al envío de cátodos de cobre, cobre, molibdeno, ácido sulfúrico y harina de pescado a China, que llegaron a EE.UU., Brasil, Chile, Italia, Japón, España, Corea del Sur, Alemania y otros.

Datos

China, EE.UU., Japón, Canadá e India fueron los países del top five a los que llegaron los despachos regionales (sin incluir Lima y Callao).