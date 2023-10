Un sismo de magnitud 4.6 se registró a las 05:30:58 horas de la madrugada de hoy jueves 19 de octubre en la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) .

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 8 kilómetros al este de Camana, con una profundidad de 52 kilómetros, según el reporte del sismológico peruano en redes sociales.

El sismo se sintió con una intensidad de IV en Camana, de acuerdo a la escala de Mercalli Modificada. Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales a causa del temblor.

El IGP recordó que los sismos son eventos naturales que ocurren frecuentemente en el Perú, debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 85% de la actividad sísmica mundial.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0604

Fecha y Hora Local: 19/10/2023 05:30:58

Magnitud: 4.6

Profundidad: 52km

Latitud: -16.61

Longitud: -72.64

Intensidad: IV Camana

Referencia: 8 km al E de Camana, Camana – Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 19, 2023

Medidas preventivas ante sismos

Por ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda a la población seguir las siguientes medidas de prevención ante un sismo1:

Repasar con toda la familia el Plan Familiar de Emergencia, es decir, las actividades para organizarse y responder ante una emergencia en familia. Si no lo tienen, elaborarlo y practicarlo continuamente.

Revisar con toda la familia los artículos de sus Mochilas para Emergencias (una para dos personas) y Caja de Reserva. No olvidar colocar mascarillas cerca de la salida.

Practicar ubicarse en las zonas seguras internas ante sismo, verificar que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos.

Practicar agacharse, cubrirse y/o sujetarse para prepararse ante grandes sismos; asimismo, ensayar desplazarse con la luz apagada.

Durante la evacuación, recordar los cuatro no de la evacuación: no gritar, no correr, no empujar, no regresar.