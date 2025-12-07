La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tomó el control total de las garitas que anteriormente eran gestionadas por la concesionaria Rutas de Lima.

Este cambio entró en vigor el 4 de diciembre, y desde entonces no se realiza el cobro de peaje en los puntos señalados.

La medida se aplica a un total de ocho garitas, distribuidas en tramos estratégicos de las autopistas Panamericana Norte y Panamericana Sur.

Esta decisión se dio luego de que Rutas de Lima anunciara su retiro de la concesión de 85 kilómetros de vía.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que el municipio cuenta con los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y la seguridad vial sin necesidad de cobrar a la ciudadanía.

¿Dónde están ubicadas las garitas sin peaje?

La administración municipal ahora cubre las siguientes garitas:

Panamericana Norte:

Peaje Chillón (km 25, Puente Piedra)

Panamericana Sur:

Peaje Villa (km 19,5)

Peaje Huaylas (km 18,5)

Peaje Conchán

Peaje Puente Arica

Peaje San Pedro

Peaje Quebrada Seca

Peaje Punta Negra (km 45,1)

Este nuevo esquema busca liberar a las y los conductores del pago diario, reduciendo costos de traslado, especialmente para quienes se movilizan frecuentemente entre distritos al sur y norte de la capital.

Plan de operaciones activo: mantenimiento y seguridad

El cambio de administración no solo implicó la eliminación del cobro, sino también la implementación de un plan integral de operaciones. La MML ha activado un sistema que incluye:

Mantenimiento vial y de puentes (a cargo de Emape)

Señalización preventiva y de tránsito

Auxilio mecánico

Limpieza de vías

Control del tránsito

Atención de emergencias, con apoyo de SISOL

Refuerzo en la seguridad con apoyo de la Policía Nacional y los serenos

Además, el municipio garantizó que los servicios se mantendrán operativos sin interrupciones, pese a intentos de la concesionaria de cerrar algunos tramos como el túnel Benavides. Este hecho fue calificado por la MML como una “interrupción unilateral e inaceptable”.

Recomendaciones para quienes transitan por estas rutas

Aunque el paso por las garitas ya no tiene costo, la Municipalidad de Lima exhorta a las y los conductores a mantener una conducción responsable. Aquí algunas recomendaciones clave:

Evita el exceso de velocidad. La ausencia de cobro no debe traducirse en manejar sin control.

La ausencia de cobro no debe traducirse en manejar sin control. Respeta la señalización implementada recientemente en las zonas intervenidas.

implementada recientemente en las zonas intervenidas. Si necesitas ayuda, ubica los puntos de auxilio mecánico o llama a las líneas de emergencia de la MML.

ubica los puntos de auxilio mecánico o llama a las líneas de emergencia de la MML. Conduce con precaución en horarios nocturnos, ya que puede haber ajustes de mantenimiento en algunos tramos.

en horarios nocturnos, ya que puede haber ajustes de mantenimiento en algunos tramos. Mantente informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Lima ante cualquier cambio operativo.

Un nuevo modelo de gestión vial en marcha

Con esta decisión, la Municipalidad de Lima busca construir un nuevo modelo de gestión vial basado en la eficiencia, la seguridad y el ahorro económico para la ciudadanía. “No se cobrará un centavo de peaje”, reiteró el alcalde Reggiardo, al tiempo que subrayó que esta es una medida que responde a una demanda histórica de las y los vecinos.

El municipio también recordó que sigue en curso una denuncia penal contra ejecutivos de Rutas de Lima por presuntas irregularidades en la gestión de la concesión. En tanto, reafirmó su compromiso de garantizar el libre tránsito y la seguridad en los tramos ahora bajo su responsabilidad.