El calendario avanza y el Estado peruano inicia el 2026 sin uno de sus elementos administrativos más característicos: el nombre oficial del año 2026.

Aunque para muchos ciudadanos se trata de un detalle protocolar, dentro del aparato público esta denominación tiene un peso normativo y simbólico que trasciende lo meramente formal.

A diferencia de otros países donde los años se asocian a tradiciones culturales o calendarios simbólicos, en el Perú el nombre anual es una obligación administrativa que orienta la comunicación institucional del Estado.

Sin embargo, hasta ahora, el Poder Ejecutivo no ha emitido el decreto supremo que oficialice la denominación correspondiente al 2026.

Una práctica obligatoria que sigue en suspenso

El nombre del año no es una expresión libre ni una consigna política informal. Su uso es obligatorio para todas las entidades del sector público y debe figurar en documentos oficiales, resoluciones, oficios, memorandos y comunicaciones institucionales.

Esta obligatoriedad solo entra en vigencia cuando la denominación es aprobada mediante Decreto Supremo y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Mientras ello no ocurra, las instituciones públicas se ven obligadas a mantener el membrete del año anterior, una situación que actualmente se repite en los primeros días del 2026.

¿Por qué el nombre del año 2026 aún no se ha publicado?

Tradicionalmente, la denominación anual se aprueba en las últimas semanas de diciembre. No obstante, en esta ocasión, el proceso se ha extendido más allá de lo habitual.

Aunque no existe una explicación oficial, este tipo de retrasos suele estar vinculado a factores políticos y administrativos.

Cambios en el gabinete ministerial, evaluaciones internas sobre el mensaje que se busca transmitir o la necesidad de consensuar prioridades gubernamentales pueden influir en la demora.

Si bien no es una situación frecuente, tampoco es inédita dentro de la historia reciente del país.

El valor político detrás del nombre del año

Más allá de su función administrativa, el nombre del año cumple un rol estratégico. A través de esta denominación, el Gobierno sintetiza los ejes que busca posicionar durante el periodo: crecimiento económico, unidad nacional, fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción o conmemoraciones históricas.

En ese sentido, el lema anual no solo orienta la narrativa del Estado, sino que también sirve como marco para campañas públicas, mensajes oficiales y prioridades comunicacionales a lo largo de los doce meses.

Cuándo se define oficialmente la denominación anual

En condiciones normales, el nombre del año se aprueba antes de finalizar el año previo o, como máximo, durante los primeros días de enero.

Una vez firmado por el presidente de la República y refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el decreto se publica en El Peruano.

A partir de ese momento, su uso se vuelve obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo y, por extensión, para los demás organismos del Estado.

El sector privado, aunque no está obligado, suele adoptar voluntariamente la denominación en señal de alineamiento institucional.

El origen histórico de esta tradición administrativa

La práctica de asignar un nombre oficial a cada año se instauró en 1963, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

La primera denominación fue “Año de la Alfabetización en todo el territorio patrio”, aprobada mediante un decreto emitido a finales de 1962.

Desde entonces, esta costumbre se ha mantenido casi sin interrupciones y se ha consolidado como parte del protocolo administrativo del Estado peruano.

Con el tiempo, el nombre del año dejó de ser solo una consigna y pasó a convertirse en un elemento normativo de uso obligatorio.

El papel del Diario Oficial El Peruano

El Diario Oficial El Peruano cumple un rol central en este proceso. Solo con la publicación del Decreto Supremo correspondiente la denominación anual adquiere validez legal y administrativa.

Aunque el nombre del año no crea derechos ni obligaciones para los ciudadanos, sí garantiza uniformidad en la documentación estatal y refuerza la identidad institucional del Gobierno. Por ello, su publicación marca oficialmente el inicio del periodo administrativo anual.

Denominaciones oficiales de los años (2010–2025)

En los últimos quince años, el Perú ha adoptado las siguientes denominaciones:

2010: Año de la consolidación económica y social del Perú

Año de la consolidación económica y social del Perú 2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo 2012: Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad 2013: Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 2014: Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático 2015: Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación 2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau

Año de la Consolidación del Mar de Grau 2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano

Año del Buen Servicio al Ciudadano 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 2019: Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 2020: Año de la Universalización de la Salud

Año de la Universalización de la Salud 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 2023: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo 2024: Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho 2025: Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Comparación internacional: una práctica no universal

A diferencia del Perú, no todos los países asignan un nombre oficial a cada año. En China, por ejemplo, el calendario lunar vincula cada periodo a un animal del zodiaco, una tradición cultural que influye incluso en decisiones sociales y económicas.

En regiones como Estados Unidos o la Unión Europea, se suelen declarar “años temáticos” para promover políticas específicas, como la educación financiera o la juventud. Sin embargo, estos nombramientos no tienen carácter obligatorio ni normativo.

Situación actual y expectativa institucional

Con el decreto aún pendiente, el inicio del 2026 se desarrolla sin una denominación oficial vigente. Esta ausencia genera expectativa dentro del sector público, ya que el nombre del año marca el tono institucional y comunicacional del Estado.

Se espera que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo publique la norma correspondiente y defina finalmente el lema que acompañará al calendario 2026 en toda la administración pública.