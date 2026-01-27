¿Como no olvidar la voz de Spider-Man? La industria del doblaje y el entretenimiento en México atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje, teatro y televisión, a los 38 años de edad.

Reconocido principalmente por ser la voz en español latino de Spider-Man, interpretado por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel, su fallecimiento provocó una ola inmediata de reacciones, homenajes y mensajes de despedida en redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Detalles de su muerte a sus 38 años

La noticia fue confirmada por organizaciones especializadas del gremio como Anime Latin Dubbing Awards y replicada por medios y cuentas informativas del doblaje, que expresaron su pesar y enviaron condolencias a familiares, amigos y colegas.

En cuestión de horas, el nombre de Alexis Ortega se posicionó entre las tendencias, reflejando el impacto que tuvo su trabajo en millones de espectadores.

Desde muy joven, Ortega demostró una capacidad interpretativa que lo llevó a consolidarse como una de las voces más versátiles de su generación.

Su debut como Peter Parker se dio en Capitán América: Civil War, para luego acompañar al personaje en Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War, donde dio vida a una de las escenas más recordadas del MCU con la frase “No me quiero ir, señor Stark”, convertida en un momento icónico para los fans.

Una trayectoria que fue mucho más allá de Spider-Man

Aunque Spider-Man fue el papel que lo catapultó a la fama, la carrera de Alexis Ortega abarcó una amplia gama de proyectos en cine, televisión, animación, anime, videojuegos y plataformas digitales.

En el terreno animado, prestó su voz a personajes como Tadashi Hamada en Grandes héroes y Grandes héroes: La serie, Ryan “Inside” Laney en Cars 3, además de participar con voces adicionales en producciones como Buscando a Dory y Rogue One: Una historia de Star Wars.

Su talento también se extendió al anime y los videojuegos, donde interpretó a Tobio Kageyama en Haikyuu!!, Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles, Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers y Yudal en Final Fantasy VII Remake.

A esto se suman múltiples personajes en series como The Boys y proyectos documentales y de entretenimiento digital.

En años recientes, Ortega había comenzado a colaborar con el popular creador de contenido MrBeast, participando en el doblaje al español latino de sus videos y del canal MrBeast Gaming, lo que reforzó su conexión con nuevas audiencias y formatos emergentes.

Su faceta como actor en televisión y teatro

El legado artístico de Alexis Ortega no se limitó al micrófono. En televisión, formó parte de producciones de gran alcance internacional como Luis Miguel: La Serie, donde interpretó a Jorge “El Burro” Van Rankin, y La casa de las flores, dando vida a Federico “DJ Freddy” Limantour.

También tuvo participaciones en series como El candidato y Las viudas de los jueves, consolidando un perfil multifacético dentro del panorama actoral mexicano.

Esta capacidad para alternar entre el doblaje, la actuación en cámara y el teatro lo convirtió en un referente de la nueva generación de intérpretes, capaces de adaptarse tanto a las producciones tradicionales como a los contenidos digitales.

Un legado que seguirá resonando

La muerte de Alexis Ortega deja un vacío profundo en la industria del doblaje latinoamericano y en el corazón de miles de seguidores que crecieron escuchando su voz.

Compañeros del medio, como Lalo Garza, expresaron públicamente su sorpresa y dolor, recordándolo como un profesional comprometido y un colega cercano.

Aunque su partida fue prematura, su trabajo permanece vivo en cada película, serie y personaje que interpretó. Alexis Ortega no solo fue la voz de Spider-Man para el público latino, sino también un símbolo del talento, la evolución y la pasión que definen al doblaje contemporáneo.

Su legado continuará acompañando a generaciones de espectadores que, sin saberlo, encontraron en su voz una parte esencial de sus historias favoritas.

Su voz en el doblaje

Tadashi Hamada en la película animada Grandes héroes y en Grandes héroes: La serie.

en la película animada Grandes héroes y en Grandes héroes: La serie. Ryan “Inside” Laney en Cars 3.

en Cars 3. Voces adicionales en Buscando a Dory, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes amigos.

en Buscando a Dory, Rogue One: Una historia de Star Wars y Grandes amigos. Peter Parker/El Hombre Araña en Spider-Man de Marvel (serie animada), Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes.

en Spider-Man de Marvel (serie animada), Guardianes de la Galaxia y Marvel: Aventuras de Súper Héroes. Jack en Goldie y Osito y personajes en Peppa.

en Goldie y Osito y personajes en Peppa. Flint (Coy Stewart) en Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y Gideon LeMarchal (Daniel Zovatto) en Revenge.

(Coy Stewart) en Marvel: Agentes de S.H.I.E.L.D. y (Daniel Zovatto) en Revenge. Chandler Hallow en el canal MrBeast Gaming (segundo doblaje).

en el canal MrBeast Gaming (segundo doblaje). Voces adicionales en el documental Beckham: Salva a nuestro equipo.

en el documental Beckham: Salva a nuestro equipo. Tobio Kageyama en el anime Haikyuu!!.

en el anime Haikyuu!!. Inosuke Hashibira en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles.

en Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles. Zenkichi Hasegawa en Persona 5 Strikers.

en Persona 5 Strikers. Yudal en Final Fantasy VII Remake.

en Final Fantasy VII Remake. Varios personajes en la serie The Boys.