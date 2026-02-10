Con la expansión de los HUAWEI WATCH GT 6 Series en la región, Huawei activó oficialmente su plataforma HUAWEI Health+ en Latinoamérica.

La propuesta busca ir más allá de simples videos de ejercicio y convertirse en un ecosistema integral de salud y entrenamiento. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿realmente supera a Apple Fitness+ o a las rutinas gratuitas que abundan en YouTube?

Antes de evaluar su desempeño, conviene revisar cuánto cuesta y dónde se puede usar. HUAWEI Health+ está disponible tanto en Android como en iOS, además de dispositivos Huawei.

Actualmente ofrece un precio promocional de 90 centavos el primer mes, mientras que su tarifa regular es de 90.99 soles mensuales.

En iPhone, la suscripción se gestiona directamente desde la App Store con el método de pago vinculado.

Por su parte, en Android se puede pagar con PayPal, tarjeta bancaria, puntos Huawei e incluso, en ciertos países y operadores, cargar el costo al plan telefónico. Esta flexibilidad amplía su alcance frente a otros servicios.

Apple Fitness+, aunque ligeramente más costoso en modalidad mensual, solo se encuentra disponible en Colombia y México.

En comparación, los entrenamientos de YouTube suelen ser gratuitos, pero muchas veces reservan sus rutinas más completas para miembros de pago o aplicaciones externas.

Además, Health+ ofrece métricas más precisas cuando se vincula con un HUAWEI WATCH, ya que los datos de calorías y rendimiento provienen directamente del reloj.

Quienes adquieran un HUAWEI WATCH GT 6 Series o un HUAWEI WATCH Ultimate 2 obtienen un mes gratuito del servicio. Aun sin comprar un wearable nuevo, el costo promocional convierte el primer mes en una oportunidad accesible para probar la plataforma.

Un catálogo amplio para distintos objetivos

Uno de los puntos fuertes de HUAWEI Health+ es su variedad de entrenamientos. La plataforma incluye rutinas de quema de grasa, tonificación, musculatura, fuerza y entrada en calor, así como disciplinas como yoga, ciclismo, golf, artes marciales orientales y Qigong, este último enfocado en el bienestar físico y mental.

Cada sesión especifica duración, nivel de dificultad y estimación de calorías quemadas. Los programas se dividen en cuatro niveles, desde básico hasta avanzado, lo que facilita la progresión sin frustraciones para quienes recién comienzan.

Además, el servicio integra entrenamientos dirigidos por figuras reconocidas del fitness como Pamela Rief, Muni He, Huiqi Tong, Master Kamai, Biying Liang y el equipo de LesMills.

En este apartado, la experiencia resulta similar a Apple Fitness+, que también organiza su contenido por categorías y niveles. Ambos ofrecen sesiones narradas en inglés con subtítulos.

La diferencia está en la personalización inteligente

El elemento diferenciador de HUAWEI Health+ es su plan de Actividad Física impulsado por inteligencia artificial.

Esta función adapta las recomendaciones diarias según tus metas, ya sea aumentar masa muscular, mejorar resistencia o perder peso. A medida que avanzas, la intensidad y el tipo de ejercicios se ajustan automáticamente.

Configurar el plan toma apenas unos minutos. Solo necesitas ingresar datos básicos como peso, estatura, tipo de cuerpo y objetivos a corto y mediano plazo.

Desde ese momento, la app sugiere entrenamientos diarios y prioriza su cumplimiento. Incluso, si intentas realizar otra rutina antes de completar la recomendada, el sistema te recuerda tu plan pendiente.

Otro punto relevante es que el programa se alimenta de la información nutricional que registres. La aplicación incluye un catálogo de alimentos con valores calóricos aproximados, lo que permite afinar las recomendaciones y sincronizar el progreso con mayor precisión.

Apple Fitness+ no cuenta con una herramienta de planificación automatizada similar. En ese ecosistema, el usuario elige manualmente las sesiones según su criterio, lo que puede resultar menos estructurado para quienes buscan resultados medibles en menor tiempo.

Aspectos que aún pueden mejorar

Aunque la propuesta es sólida, existen áreas por pulir. En iPhone no hay soporte para AirPlay, lo que impide proyectar los entrenamientos en una pantalla externa.

Tampoco se muestran los Anillos de Actividad durante las sesiones, algo que sí está integrado en el entorno de Apple.

El filtrado por tipo de música aún no está disponible, mientras que en Fitness+ se puede seleccionar el género musical para entrenar con mayor motivación.

Además, en iOS los subtítulos solo aparecen en inglés y, en ocasiones, el reloj no se detecta correctamente al iniciar la sesión, reduciendo la precisión de las métricas.

Funciones adicionales enfocadas en bienestar

Más allá del ejercicio tradicional, HUAWEI Health+ incorpora herramientas de relajación y sonoterapia. Estas incluyen ruido blanco y sonidos diseñados para mejorar el descanso y disminuir el estrés.

Así, la plataforma amplía su enfoque hacia el bienestar integral, algo que no siempre está presente en listas de reproducción de YouTube.

¿Conviene suscribirse a HUAWEI Health+?

En términos generales, la plataforma ofrece una propuesta robusta que combina variedad de contenido, métricas avanzadas y planificación personalizada con IA.

No es imprescindible contar con un reloj Huawei para utilizarla, aunque la experiencia mejora notablemente al sincronizar un wearable.

Si buscas una guía estructurada y automatizada para alcanzar objetivos concretos, Health+ representa una alternativa competitiva y, en muchos casos, más completa que YouTube.

No obstante, si utilizas iPhone y valoras la integración profunda con el ecosistema Apple, subtítulos en español y compatibilidad con Apple Music, Apple Fitness+ podría ajustarse mejor a tus preferencias.