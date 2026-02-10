El informe gubernamental subraya que Pedro Castillo posee las mayores comodidades en su celda de reclusión, hallándose un televisor, bicicleta para ejercicio, una radio, refrigeradora y cocina íntegramente equipada.

Pedro Castillo en Barbadillo

La normativa del INPE limita el uso personal de elementos electrónicos, debiendo ser estos para uso colectivo.

Sin embargo, en Barbadillo se concedió para uso propio, lo que motivó la solicitud de registro del Consejo Técnico Penitenciario al director Héctor Sandoval.

Fotografía: Perú21

Martín Vizcarra disponía de una radio, refrigeradora y ventilador; Ollanta Humala un microondas. Sin embargo, el cuarto de Alejandro Toledo registró únicamente sillas blancas y un set de cubiertos.

¿Cómo salieron a la luz estas comodidades? ¿Quién autorizó difundir estas imágenes?

Señalamientos a Jerí

Martín Vizcarra informó que se trató de una inspección penitenciaria minuciosa, además planteó abiertamente si procedimientos equivalentes se ejecutaron con el anterior jefe de Estado Alberto Fujimori durante sus dieciséis años en el penal Barbadillo.

Hablando de requisas en penales, ¿le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?

Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día… — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) February 9, 2026

“Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país…”, señaló en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, tildó de «Indignante y tendenciosa filtración» la entrega de fotografías permitidas por el viceministerio de Justicia a un canal de noticias local, en medio de polémicas y pesquisas mediáticas en las que se encontraría envuelto el actual mandatario José Jerí.

Fotografía: Canal N

Pedraza, amplió su crítica al insinuar que la maniobra no surgió de los custodios del recinto, sino de niveles jerárquicos elevados.

«Obviamente, la cortina de humo no lo decidieron los trabajadores. ¿Quién? ¿La presidenta del INPE, ¿el ministro de Justicia? ¿El presidente Jeri?», apuntó en sus redes sociales.

Video: 24 Horas

Barbadillo por dentro

La cárcel de Barbadillo, en Lima, se inauguró originalmente como un refugio provisional para albergar al exmandatario Alberto Fujimori tras su entrega desde Chile, con miras a su proceso judicial por crímenes ocurridos en su administración originada en 1990, lo que derivó en una condena de 25 años.

Sin embargo, este espacio transitorio se transformó en su morada fija desde 2007 hasta su liberación en 2023, tras el indulto presidencial impulsado por Pedro Pablo Kuczynski.

Fotografía: Agencia Andina

Con el tiempo, el penal sumó a su lista de internos a otros expresidentes, como Alejandro Toledo, penado en 2024 por el escándalo de sobornos de Odebrecht —del que se desvincula totalmente—, Ollanta Humala, sancionado este año por nexos similares con la firma brasileña y quien rechaza todo cargo, y Pedro Castillo, bajo detención preliminar mientras avanza su juicio por presunta insurrección, mal uso del poder y alteración del orden ciudadano, imputaciones que él desmiente.

Fotografía: Perú21

Según Javier Llaque Moya, antiguo director del INPE, este centro no cuenta con rejas tradicionales ni celdas cerradas, sino con cuatro módulos independientes equipados con cama, sanitario y una zona modesta para recibir visitas; estos espacios se aseguran con portones metálicos cuales cierran pasadas las 9 de la noche. Además, añadió que los ocupantes transitan libremente por dos jardines compartidos, lo que permitiría encuentros casuales entre ellos.