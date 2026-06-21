Hoy 21 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una edición histórica. Cómo se recuerda, este encuentro reúne a 48 selecciones nacionales del mundo por primera vez.
La Copa del Mundo, que se disputa bajo un nuevo formato, contará con 104 partidos a lo largo de la competencia, de los cuales 72 encuentros corresponden a la fase de grupos. Aquí los próximos partidos.
Fixture Mundial FIFA 2026
Domingo 21 de junio
11:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
España
vs
Arabia Saudí
Estadio Atlanta · Atlanta
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
Bélgica
vs
RI de Irán
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
Uruguay
vs
Islas de Cabo Verde
Estadio Miami · Miami
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Egipto
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
Lunes 22 de junio
12:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Argentina
vs
Austria
Estadio Dallas · Dallas
16:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Francia
vs
Irak
Estadio Filadelfia · Filadelfia
19:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Noruega
vs
Senegal
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
22:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Jordania
vs
Argelia
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
Martes 23 de junio
12:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
Estadio Houston · Houston
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
Estadio Boston · Boston
18:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Panamá
vs
Croacia
Estadio de Toronto · Toronto
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
Estadio Guadalajara · Guadalajara
Miércoles 24 de junio
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Bosnia y Herzegovina
vs
Catar
Estadio de Seattle · Seattle
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Suiza
vs
Canadá
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Marruecos
vs
Haití
Estadio Atlanta · Atlanta
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Escocia
vs
Brasil
Estadio Miami · Miami
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
Sudáfrica
vs
República de Corea
Estadio Monterrey · Monterrey
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
Chequia
vs
México
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
Jueves 25 de junio
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
Estadio Filadelfia · Filadelfia
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
18:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
Estadio Kansas City · Kansas City
18:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Japón
vs
Suecia
Estadio Dallas · Dallas
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
Paraguay
vs
Australia
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
Turquía
vs
EE. UU.
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
Viernes 26 de junio
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Senegal
vs
Irak
Estadio de Toronto · Toronto
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Noruega
vs
Francia
Estadio Boston · Boston
19:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
Uruguay
vs
España
Estadio Guadalajara · Guadalajara
19:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
Islas de Cabo Verde
vs
Arabia Saudí
Estadio Houston · Houston
22:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
22:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
Egipto
vs
RI de Irán
Estadio de Seattle · Seattle
Sábado 27 de junio
16:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
16:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Croacia
vs
Ghana
Estadio Filadelfia · Filadelfia
18:30 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
Estadio Atlanta · Atlanta
18:30 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
Colombia
vs
Portugal
Estadio Miami · Miami
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Argelia
vs
Austria
Estadio Kansas City · Kansas City
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Jordania
vs
Argentina
Estadio Dallas · Dallas
Domingo 28 de junio
14:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
Lunes 29 de junio
12:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Houston · Houston
15:30 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Alemania
vs
3ABCDF
Estadio Boston · Boston
20:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Monterrey · Monterrey
Martes 30 de junio
12:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Dallas · Dallas
16:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
20:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
México
vs
3CEFHI
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
Miércoles 01 de julio
11:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Atlanta · Atlanta
15:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio de Seattle · Seattle
19:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
EE. UU.
vs
3BEFIJ
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
Jueves 02 de julio
14:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
18:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio de Toronto · Toronto
22:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
Viernes 03 de julio
13:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Dallas · Dallas
17:00 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Miami · Miami
20:30 hora peruana
· Dieciseisavos de final
Estadio Kansas City · Kansas City
Sábado 04 de julio
12:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Houston · Houston
16:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Filadelfia · Filadelfia
Domingo 05 de julio
15:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
19:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
Lunes 06 de julio
14:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Dallas · Dallas
19:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio de Seattle · Seattle
Martes 07 de julio
11:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio Atlanta · Atlanta
15:00 hora peruana
· Octavos de final
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
Jueves 09 de julio
15:00 hora peruana
· Cuartos de final
Estadio Boston · Boston
Viernes 10 de julio
14:00 hora peruana
· Cuartos de final
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
Sábado 11 de julio
16:00 hora peruana
· Cuartos de final
Estadio Miami · Miami
20:00 hora peruana
· Cuartos de final
Estadio Kansas City · Kansas City
Martes 14 de julio
14:00 hora peruana
· Semifinal
Estadio Dallas · Dallas
Miércoles 15 de julio
14:00 hora peruana
· Semifinal
Estadio Atlanta · Atlanta
Sábado 18 de julio
16:00 hora peruana
· Partido por el tercer puesto
Estadio Miami · Miami
Domingo 19 de julio
14:00 hora peruana
· Final
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
Resultados Mundial FIFA 2026
Sábado 20 de junio
23:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
Estadio Monterrey · Monterrey
19:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
Estadio Kansas City · Kansas City
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
Estadio de Toronto · Toronto
12:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
Estadio Houston · Houston
Viernes 19 de junio
22:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
19:30 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
Estadio Filadelfia · Filadelfia
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
Estadio Boston · Boston
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
EE. UU.
2 - 0
Australia
Estadio de Seattle · Seattle
Jueves 18 de junio
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
México
1 - 0
República de Corea
Estadio Guadalajara · Guadalajara
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Canadá
6 - 0
Catar
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia y Herzegovina
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
11:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
Chequia
1 - 1
Sudáfrica
Estadio Atlanta · Atlanta
Miércoles 17 de junio
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
18:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
Estadio de Toronto · Toronto
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
Estadio Dallas · Dallas
12:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
Estadio Houston · Houston
Martes 16 de junio
23:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo J
Argentina
3 - 0
Argelia
Estadio Kansas City · Kansas City
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Irak
1 - 4
Noruega
Estadio Boston · Boston
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo I
Francia
3 - 1
Senegal
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
Lunes 15 de junio
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
RI de Irán
2 - 2
Nueva Zelanda
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
Arabia Saudí
1 - 1
Uruguay
Estadio Miami · Miami
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo G
Bélgica
1 - 1
Egipto
Estadio de Seattle · Seattle
11:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo H
España
0 - 0
Islas de Cabo Verde
Estadio Atlanta · Atlanta
Domingo 14 de junio
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Suecia
5 - 1
Túnez
Estadio Monterrey · Monterrey
18:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador
Estadio Filadelfia · Filadelfia
15:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo F
Países Bajos
2 - 2
Japón
Estadio Dallas · Dallas
12:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo E
Alemania
7 - 1
Curazao
Estadio Houston · Houston
Sábado 13 de junio
23:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
Australia
2 - 0
Turquía
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
Estadio Boston · Boston
17:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Catar
1 - 1
Suiza
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
Viernes 12 de junio
20:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo D
EE. UU.
4 - 1
Paraguay
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia y Herzegovina
Estadio de Toronto · Toronto
Jueves 11 de junio
21:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
República de Corea
2 - 1
Chequia
Estadio Guadalajara · Guadalajara
14:00 hora peruana
· Primera fase - Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
Los aficionados podrán seguir cada jornada con los horarios correspondientes a Perú, incluyendo los estrenos de selecciones candidatas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Alemania. La actividad de este martes 16 de junio incluye encuentros destacados como Francia vs. Senegal y el esperado debut de Argentina frente a Argelia.
Dónde ver el Mundial 2026 en Perú
Los hinchas peruanos tienen distintas alternativas para seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Una de las principales opciones es DGO (DirecTV GO), plataforma de streaming que permite acceder a la señal de DSports, encargada de transmitir la cobertura completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final.
Además, los usuarios también podrán disfrutar de los encuentros mediante Paramount+, servicio que ofrecerá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo gracias a un acuerdo con DSports. Esta cobertura estará disponible para suscriptores de varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Los grupos del Mundial 2026
La fase inicial está compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, distribuidos de la siguiente manera:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Cómo se jugará el Mundial 2026
La FIFA implementó un formato renovado para esta edición con el objetivo de ampliar la participación mundial. Los 48 equipos clasificados fueron distribuidos en 12 grupos, donde cada selección disputará tres partidos durante la primera etapa.
Una vez concluida la fase de grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de los dieciseisavos de final.
A partir de esa instancia comenzará la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.
El camino hacia la final del Mundial
El nuevo sistema también incrementa la cantidad de partidos para los equipos que lleguen a las últimas instancias. A diferencia de los Mundiales anteriores, el campeón deberá disputar ocho encuentros para conquistar el título.
Tras los dieciseisavos de final se desarrollarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y posteriormente la gran final, programada para el domingo 19 de julio en New Jersey.
Este formato amplía las oportunidades para más selecciones y promete una competencia más extensa, con mayor cantidad de partidos y jornadas decisivas para los aficionados de todo el mundo.
Partidos destacados de la jornada
La programación de este martes presenta varios encuentros de interés para los seguidores del torneo. Entre ellos destacan:
- Francia vs. Senegal
- Argentina vs. Argelia
- Otros compromisos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.
Los resultados de estas primeras jornadas serán clave para definir las posiciones en cada grupo y las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias.