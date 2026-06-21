Copa Mundial 2026
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Hoy 21 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una edición histórica. Cómo se recuerda, este encuentro reúne a 48 selecciones nacionales del mundo por primera vez.

La Copa del Mundo, que se disputa bajo un nuevo formato, contará con 104 partidos a lo largo de la competencia, de los cuales 72 encuentros corresponden a la fase de grupos. Aquí los próximos partidos.

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Fixture Mundial FIFA 2026
Domingo 21 de junio
11:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
España España
vs
Arabia Saudí Arabia Saudí
Estadio Atlanta · Atlanta
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
Bélgica Bélgica
vs
RI de Irán RI de Irán
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
Uruguay Uruguay
vs
Islas de Cabo Verde Islas de Cabo Verde
Estadio Miami · Miami
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20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
Nueva Zelanda Nueva Zelanda
vs
Egipto Egipto
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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Lunes 22 de junio
12:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Argentina Argentina
vs
Austria Austria
Estadio Dallas · Dallas
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16:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Francia Francia
vs
Irak Irak
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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19:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Noruega Noruega
vs
Senegal Senegal
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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22:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Jordania Jordania
vs
Argelia Argelia
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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Martes 23 de junio
12:00 hora peruana · Primera fase - Grupo K
Portugal Portugal
vs
Uzbekistán Uzbekistán
Estadio Houston · Houston
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15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Inglaterra Inglaterra
vs
Ghana Ghana
Estadio Boston · Boston
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18:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Panamá Panamá
vs
Croacia Croacia
Estadio de Toronto · Toronto
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21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo K
Colombia Colombia
vs
RD Congo RD Congo
Estadio Guadalajara · Guadalajara
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Miércoles 24 de junio
14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
vs
Catar Catar
Estadio de Seattle · Seattle
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Suiza Suiza
vs
Canadá Canadá
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Marruecos Marruecos
vs
Haití Haití
Estadio Atlanta · Atlanta
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Escocia Escocia
vs
Brasil Brasil
Estadio Miami · Miami
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20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
Sudáfrica Sudáfrica
vs
República de Corea República de Corea
Estadio Monterrey · Monterrey
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20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
Chequia Chequia
vs
México México
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
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Jueves 25 de junio
15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Curazao Curazao
vs
Costa de Marfil Costa de Marfil
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Ecuador Ecuador
vs
Alemania Alemania
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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18:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Túnez Túnez
vs
Países Bajos Países Bajos
Estadio Kansas City · Kansas City
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18:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Japón Japón
vs
Suecia Suecia
Estadio Dallas · Dallas
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21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
Paraguay Paraguay
vs
Australia Australia
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
Turquía Turquía
vs
EE. UU. EE. UU.
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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Viernes 26 de junio
14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Senegal Senegal
vs
Irak Irak
Estadio de Toronto · Toronto
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Noruega Noruega
vs
Francia Francia
Estadio Boston · Boston
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19:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
Uruguay Uruguay
vs
España España
Estadio Guadalajara · Guadalajara
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19:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
Islas de Cabo Verde Islas de Cabo Verde
vs
Arabia Saudí Arabia Saudí
Estadio Houston · Houston
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22:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
Nueva Zelanda Nueva Zelanda
vs
Bélgica Bélgica
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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22:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
Egipto Egipto
vs
RI de Irán RI de Irán
Estadio de Seattle · Seattle
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Sábado 27 de junio
16:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Panamá Panamá
vs
Inglaterra Inglaterra
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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16:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Croacia Croacia
vs
Ghana Ghana
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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18:30 hora peruana · Primera fase - Grupo K
RD Congo RD Congo
vs
Uzbekistán Uzbekistán
Estadio Atlanta · Atlanta
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18:30 hora peruana · Primera fase - Grupo K
Colombia Colombia
vs
Portugal Portugal
Estadio Miami · Miami
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21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Argelia Argelia
vs
Austria Austria
Estadio Kansas City · Kansas City
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21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Jordania Jordania
vs
Argentina Argentina
Estadio Dallas · Dallas
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Domingo 28 de junio
14:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
2A
vs
2B
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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Lunes 29 de junio
12:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1C
vs
2F
Estadio Houston · Houston
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15:30 hora peruana · Dieciseisavos de final
Alemania Alemania
vs
3ABCDF
Estadio Boston · Boston
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20:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1F
vs
2C
Estadio Monterrey · Monterrey
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Martes 30 de junio
12:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
2E
vs
2I
Estadio Dallas · Dallas
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16:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1I
vs
3CDFGH
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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20:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
México México
vs
3CEFHI
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
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Miércoles 01 de julio
11:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1L
vs
3EHIJK
Estadio Atlanta · Atlanta
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15:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1G
vs
3AEHIJ
Estadio de Seattle · Seattle
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19:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
EE. UU. EE. UU.
vs
3BEFIJ
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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Jueves 02 de julio
14:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1H
vs
2J
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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18:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
2K
vs
2L
Estadio de Toronto · Toronto
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22:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1B
vs
3EFGIJ
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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Viernes 03 de julio
13:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
2D
vs
2G
Estadio Dallas · Dallas
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17:00 hora peruana · Dieciseisavos de final
1J
vs
2H
Estadio Miami · Miami
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20:30 hora peruana · Dieciseisavos de final
1K
vs
3DEIJL
Estadio Kansas City · Kansas City
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Sábado 04 de julio
12:00 hora peruana · Octavos de final
W73
vs
W75
Estadio Houston · Houston
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16:00 hora peruana · Octavos de final
W74
vs
W77
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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Domingo 05 de julio
15:00 hora peruana · Octavos de final
W76
vs
W78
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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19:00 hora peruana · Octavos de final
W79
vs
W80
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
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Lunes 06 de julio
14:00 hora peruana · Octavos de final
W83
vs
W84
Estadio Dallas · Dallas
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19:00 hora peruana · Octavos de final
W81
vs
W82
Estadio de Seattle · Seattle
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Martes 07 de julio
11:00 hora peruana · Octavos de final
W86
vs
W88
Estadio Atlanta · Atlanta
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15:00 hora peruana · Octavos de final
W85
vs
W87
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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Jueves 09 de julio
15:00 hora peruana · Cuartos de final
W89
vs
W90
Estadio Boston · Boston
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Viernes 10 de julio
14:00 hora peruana · Cuartos de final
W93
vs
W94
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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Sábado 11 de julio
16:00 hora peruana · Cuartos de final
W91
vs
W92
Estadio Miami · Miami
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20:00 hora peruana · Cuartos de final
W95
vs
W96
Estadio Kansas City · Kansas City
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Martes 14 de julio
14:00 hora peruana · Semifinal
W97
vs
W98
Estadio Dallas · Dallas
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Miércoles 15 de julio
14:00 hora peruana · Semifinal
W99
vs
W100
Estadio Atlanta · Atlanta
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Sábado 18 de julio
16:00 hora peruana · Partido por el tercer puesto
RU101
vs
RU102
Estadio Miami · Miami
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Domingo 19 de julio
14:00 hora peruana · Final
W101
vs
W102
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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Resultados Mundial FIFA 2026
Sábado 20 de junio
23:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Túnez Túnez
0 - 4
Japón Japón
Estadio Monterrey · Monterrey
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19:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Ecuador Ecuador
0 - 0
Curazao Curazao
Estadio Kansas City · Kansas City
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15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Alemania Alemania
2 - 1
Costa de Marfil Costa de Marfil
Estadio de Toronto · Toronto
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12:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Países Bajos Países Bajos
5 - 1
Suecia Suecia
Estadio Houston · Houston
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Viernes 19 de junio
22:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
Turquía Turquía
0 - 1
Paraguay Paraguay
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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19:30 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Brasil Brasil
3 - 0
Haití Haití
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Escocia Escocia
0 - 1
Marruecos Marruecos
Estadio Boston · Boston
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
EE. UU. EE. UU.
2 - 0
Australia Australia
Estadio de Seattle · Seattle
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Jueves 18 de junio
20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
México México
1 - 0
República de Corea República de Corea
Estadio Guadalajara · Guadalajara
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Canadá Canadá
6 - 0
Catar Catar
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Suiza Suiza
4 - 1
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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11:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
Chequia Chequia
1 - 1
Sudáfrica Sudáfrica
Estadio Atlanta · Atlanta
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Miércoles 17 de junio
21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo K
Uzbekistán Uzbekistán
1 - 3
Colombia Colombia
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
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18:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Ghana Ghana
1 - 0
Panamá Panamá
Estadio de Toronto · Toronto
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15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo L
Inglaterra Inglaterra
4 - 2
Croacia Croacia
Estadio Dallas · Dallas
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12:00 hora peruana · Primera fase - Grupo K
Portugal Portugal
1 - 1
RD Congo RD Congo
Estadio Houston · Houston
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Martes 16 de junio
23:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Austria Austria
3 - 1
Jordania Jordania
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo J
Argentina Argentina
3 - 0
Argelia Argelia
Estadio Kansas City · Kansas City
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Irak Irak
1 - 4
Noruega Noruega
Estadio Boston · Boston
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo I
Francia Francia
3 - 1
Senegal Senegal
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
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Lunes 15 de junio
20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
RI de Irán RI de Irán
2 - 2
Nueva Zelanda Nueva Zelanda
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
Arabia Saudí Arabia Saudí
1 - 1
Uruguay Uruguay
Estadio Miami · Miami
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo G
Bélgica Bélgica
1 - 1
Egipto Egipto
Estadio de Seattle · Seattle
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11:00 hora peruana · Primera fase - Grupo H
España España
0 - 0
Islas de Cabo Verde Islas de Cabo Verde
Estadio Atlanta · Atlanta
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Domingo 14 de junio
21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Suecia Suecia
5 - 1
Túnez Túnez
Estadio Monterrey · Monterrey
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18:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Costa de Marfil Costa de Marfil
1 - 0
Ecuador Ecuador
Estadio Filadelfia · Filadelfia
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15:00 hora peruana · Primera fase - Grupo F
Países Bajos Países Bajos
2 - 2
Japón Japón
Estadio Dallas · Dallas
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12:00 hora peruana · Primera fase - Grupo E
Alemania Alemania
7 - 1
Curazao Curazao
Estadio Houston · Houston
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Sábado 13 de junio
23:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
Australia Australia
2 - 0
Turquía Turquía
Estadio BC Place Vancouver · Vancouver
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20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Haití Haití
0 - 1
Escocia Escocia
Estadio Boston · Boston
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17:00 hora peruana · Primera fase - Grupo C
Brasil Brasil
1 - 1
Marruecos Marruecos
Estadio Nueva York/Nueva Jersey · Nueva Jersey
Ver partido en FIFA
14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Catar Catar
1 - 1
Suiza Suiza
Estadio de la Bahía de San Francisco · Área de la Bahía de San Francisco
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Viernes 12 de junio
20:00 hora peruana · Primera fase - Grupo D
EE. UU. EE. UU.
4 - 1
Paraguay Paraguay
Estadio Los Angeles · Los Ángeles
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo B
Canadá Canadá
1 - 1
Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina
Estadio de Toronto · Toronto
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Jueves 11 de junio
21:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
República de Corea República de Corea
2 - 1
Chequia Chequia
Estadio Guadalajara · Guadalajara
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14:00 hora peruana · Primera fase - Grupo A
México México
2 - 0
Sudáfrica Sudáfrica
Estadio Ciudad de México · Ciudad de México
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Los aficionados podrán seguir cada jornada con los horarios correspondientes a Perú, incluyendo los estrenos de selecciones candidatas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Alemania. La actividad de este martes 16 de junio incluye encuentros destacados como Francia vs. Senegal y el esperado debut de Argentina frente a Argelia.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen distintas alternativas para seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las principales opciones es DGO (DirecTV GO), plataforma de streaming que permite acceder a la señal de DSports, encargada de transmitir la cobertura completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Además, los usuarios también podrán disfrutar de los encuentros mediante Paramount+, servicio que ofrecerá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo gracias a un acuerdo con DSports. Esta cobertura estará disponible para suscriptores de varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

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Los grupos del Mundial 2026

La fase inicial está compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Cómo se jugará el Mundial 2026

La FIFA implementó un formato renovado para esta edición con el objetivo de ampliar la participación mundial. Los 48 equipos clasificados fueron distribuidos en 12 grupos, donde cada selección disputará tres partidos durante la primera etapa.

Una vez concluida la fase de grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia comenzará la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

El camino hacia la final del Mundial

El nuevo sistema también incrementa la cantidad de partidos para los equipos que lleguen a las últimas instancias. A diferencia de los Mundiales anteriores, el campeón deberá disputar ocho encuentros para conquistar el título.

Tras los dieciseisavos de final se desarrollarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y posteriormente la gran final, programada para el domingo 19 de julio en New Jersey.

Este formato amplía las oportunidades para más selecciones y promete una competencia más extensa, con mayor cantidad de partidos y jornadas decisivas para los aficionados de todo el mundo.

Partidos destacados de la jornada

La programación de este martes presenta varios encuentros de interés para los seguidores del torneo. Entre ellos destacan:

  • Francia vs. Senegal
  • Argentina vs. Argelia
  • Otros compromisos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.

Los resultados de estas primeras jornadas serán clave para definir las posiciones en cada grupo y las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias.

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