Hoy 22 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una edición histórica. Cómo se recuerda, este encuentro reúne a 48 selecciones nacionales del mundo por primera vez.

La Copa del Mundo, que se disputa bajo un nuevo formato, contará con 104 partidos a lo largo de la competencia, de los cuales 72 encuentros corresponden a la fase de grupos. Aquí los próximos partidos.

Cargando información del Mundial FIFA 2026...

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Los aficionados podrán seguir cada jornada con los horarios correspondientes a Perú, incluyendo los estrenos de selecciones candidatas al título como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Alemania. La actividad de este martes 16 de junio incluye encuentros destacados como Francia vs. Senegal y el esperado debut de Argentina frente a Argelia.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen distintas alternativas para seguir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las principales opciones es DGO (DirecTV GO), plataforma de streaming que permite acceder a la señal de DSports, encargada de transmitir la cobertura completa del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Además, los usuarios también podrán disfrutar de los encuentros mediante Paramount+, servicio que ofrecerá los 104 partidos del Mundial 2026 en vivo gracias a un acuerdo con DSports. Esta cobertura estará disponible para suscriptores de varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Los grupos del Mundial 2026

La fase inicial está compuesta por 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, distribuidos de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Cómo se jugará el Mundial 2026

La FIFA implementó un formato renovado para esta edición con el objetivo de ampliar la participación mundial. Los 48 equipos clasificados fueron distribuidos en 12 grupos, donde cada selección disputará tres partidos durante la primera etapa.

Una vez concluida la fase de grupos, avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de los dieciseisavos de final.

A partir de esa instancia comenzará la fase de eliminación directa, donde cada partido será decisivo para las aspiraciones de los equipos que buscan levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

El camino hacia la final del Mundial

El nuevo sistema también incrementa la cantidad de partidos para los equipos que lleguen a las últimas instancias. A diferencia de los Mundiales anteriores, el campeón deberá disputar ocho encuentros para conquistar el título.

Tras los dieciseisavos de final se desarrollarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y posteriormente la gran final, programada para el domingo 19 de julio en New Jersey.

Este formato amplía las oportunidades para más selecciones y promete una competencia más extensa, con mayor cantidad de partidos y jornadas decisivas para los aficionados de todo el mundo.

Partidos destacados de la jornada

La programación de este martes presenta varios encuentros de interés para los seguidores del torneo. Entre ellos destacan:

Francia vs. Senegal

Argentina vs. Argelia

Otros compromisos correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos.

Los resultados de estas primeras jornadas serán clave para definir las posiciones en cada grupo y las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias.