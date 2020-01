¿Qué derechos tienen los practicantes profesionales y preprofesionales?

Síguenos en

Muchos estudiantes de los últimos ciclos de su carrera profesional buscan insertarse al mercado laboral y en ocasiones, en su afán de salir adelante, olvidan sus derechos laborales.

No sólo eso, los empleadores creen que los practicantes no tienen ningún derecho que los ampare y en ocasiones la exigencia en torno a ellos es mayor y no reciben ningún ingreso laboral.

Lo cierto es que Sunafil, entidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, detalló hoy los derechos de los practicantes profesionales y preprofesionales.

Derechos de practicantes profesionales y pre profesionales

Los derechos al detalle

1- Los practicantes preprofesionales tienen una jornada máxima laboral del 30 horas y los practicantes profesionales 48 horas.

2- La subvención mínima que les corresponde es una Remuneración Mínima Vital (RMV), si cumple con la jornada máxima semanal.

3- Los practicantes pueden recibir una subvención adicional equivalente a media subvención mensual cada seis meses.

4- Además tienen derecho a un descanso anual de 15 días, si la duración de las prácticas es superior a 12 meses.

5- También tienen derecho a un descanso semanal obligatorio y no deben laborar en los feriados, los cuales serán debidamente subvencionados.

6- En cuanto al seguro de salud les corresponde EsSalud o seguro privado, con una cobertura de 14 subvenciones mensuales- en caso de enfermedad y 30 por accidente.

7- Finalmente, es facultativo contar con un seguro previsional.