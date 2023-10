TikTok nos sorprende con más casos de maltrato laboral en call center del Perú, luego que se viralizó el video de una supervisora que maltrata y amenaza -incluso con el despido- a sus trabajadores, en una comunicación vía Meet.

La supervisora labora en la empresa GSS (Global Sales Solutions) y Sunafil ya anunció que tomaría medidas por el hostigamiento hacia los trabajadores.

El clip que tiene como protagonista a la supervisora Miluska Mercedes Beas no sólo se viralizó en TikTok sino que miles de usuarios expresaron su indignación, logrando que Sunafil se pronuncie.

Tras ello se publicaron al menos tres nuevos videos en TikTok donde se observa los actos de hostigamiento, insultos y maltrato laboral contra más trabajadores de GSS.

Más casos en GSS por ‘cero ventas’

En el nuevo video titulado “GSS campaña de portabilidad” al menos dos supervisores, hombre y mujer, arremeten contra los trabajadores del call center durante una llamada de Meet.

“GSS empresa de call center de Movistar, este es el trato que dia a dia reciben los colaboradores de dicha empresa, me datearon que por no llegar a la meta de ventas los cordinadores y supervisores tratan mal a los colaboradores..”, se lee en el post del video.

Una supervisora exige que lo mínimo que deben lograr sus trabajadores son 40 ventas de portabilidad, mientras dice que el 70% de su personal tiene “cero ventas”.

“Ustedes han escuchado la puteada que uno se tiene que comer acá por el número que no se da. Me parece el colmo que no esten rebatiendo las llamadas o corten”, añade la mujer.

La supervisora que no reconoce derechos laborales

Otro caso que evidencia abuso laboral lo protagoniza otra supervisora de GSS quien, según el video, no reconoce el horario de trabajo y aduce que más importa la venta.

“Tu tienes un derecho, perfecto, que te pagen o tu contrato dice 8 horas (…) pero tu contrato dice que estás en un área de ventas y tienes que vender”, indica la mujer.

Incluso la mujer amenaza con bloquear el usuario a los trabajadores que no venden con lo que se tienen que lo despiden o lo dan de baja. “Bloqueamos el usuario así como bloqueamos a Noemí Barreto”, dice la mujer.

Una supervisora amenaza con desintegrar a todos

Otro video de maltrado fue compartido con el título Niki Brousset GSS. Ella critica a sus trabajadores señalando que “Jo…n y toda la vida se quejan”.

“A mi me mandan de vacaciones y yo los desintegro a todos (…) Les dijo bien claro, no quiero que las personas se desconecten a las 6 de la tarde, mucho menos si tienen cero ventas”, señala la supervisora.

Luego la mujer se altera y señala, “a mi me mandan de vacaciones y también los destruyo a todos”. “No quiero a nadie en break si están en cero ventas”, concluye la mujer.

¿La razón de tantas llamadas Spam?

Algo que es un secreto a voces es que muy pocas personas aceptan hoy la portabilidad de sus servicios de telefonía, a menos que hayan tenido el desencanto con una operadora.

Se estima que un usuario estandar de telefonía puede recibir hasta 6 llamadas diarias de ofrecimiento de servicios desde un call center.

Recientemente el Congreso del Perú aprobó una norma que prohíbe las llamadas Spam, sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte no promulgó esta norma.