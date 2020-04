COVID-19: Desde mañana, solo saldrá una persona por familia sea hombre o mujer

Síguenos en

Desde la región Tumbes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que, a partir de mañana, sábado, sólo saldrá por alguna urgencia o necesidad (mercado, farmacia o banco), una persona por familia, sea hombre o mujer.

“Sólo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado y los domingos permanece la inmovilización social obligatoria todo el día”, remarcó el mandatario.

Además, explico que se dejó sin efecto, las salidas diarias intercaladas de hombres y mujeres, tras no cumplir el propósito deseado. “Se toman medidas en función a los objetivos que se quieren alcanzar. Que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y, que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logre ese objetivo necesariamente, no tiene sentido mantenerlo”, argumentó.

Acto seguido, precisó que el concepto inicial del Estado de Emergencia es que, “para lo estrictamente necesario, cuando haya urgencia en cada familia u hogar, puede salir solo una sola persona independientemente de su género, para hacer compras en la farmacia, mercado y banco”.

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIA SERÁ HASTA LAS 4:00AM

En otro momento, el jefe de Estado, anunció que el gobierno decidió adelantar una hora el término del aislamiento social obligatorio, es decir, a partir de mañana, sábado, este sería hasta las 4:00am y ya no hasta las 5:00am, como estaba estipulado en el decreto anterior.

“Creemos que, con esa hora adicional, en la que puedan movilizarse las personas, podemos adelantar una hora el horario de atención en mercados, en centros de abastecimiento de alimentos, en farmacias y en bancos para evitar la aglomeración de personas”, señaló.

Finalmente, el presidente Vizcarra manifestó que “entre menos gente haya en las calles, tenemos mejores posibilidades de combatir la propagación del contagio del virus COVID-19”

Y RECORDA QUE…

El Estado de Emergencia Nacional continuará hasta el 26 de abril, con las siguientes medidas, de acuerdo al último Decreto Supremo publicado hoy, viernes santo.

Lunes-sábado: Salidas de solo una persona por familia (sea hombre o mujer) para urgencias, emergencias o necesidades como comprar alimentos, productos farmacéuticos o ir al banco.

Domingo: Nadie sale

Inmovilización social obligatoria: Desde las 6:00pm. hasta las 4:00am

Inmovilización social obligatoria en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto: Desde las 4:00pm hasta las 4:00am.

“Estas medidas, como hoy se ha publicado el Decreto Supremo (064-2020-PCM), son vigentes a partir del día de mañana sábado”, enfatizó el gobernante patrio.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

