Médico Elmer Huerta es voluntario de primera prueba de vacuna contra el coronavirus

El doctor Elmer Huerta es voluntario para probar la vacuna contra el coronavirus COVID-19 del laboratorio Moderna. En las últimas horas el médico peruano recibió la primera dosis que busca probar su efectividad.

Según informó RPP, Elmer Huerta se inscribió hace algunos meses para pasar la primera experiencia con la vacuna y hoy le pusieron la inyección.

“Uno se inscribe y luego la computadora te califica, ayer a las 4:00 pm me llamaron, me alegro muchísimo. Yo aliento a que la gente participe en estudios clínicos, porque es la única manera de saber si algo funciona”, dijo a RPP

Huerta dijo que ya se tiene conocimiento básico de lo que es la vacuna, por lo cual no se debe sentir temor de pasar esta prueba. “Me pusieron ya la inyección, no sabemos en realidad la composición o si incluso si me pusieron un placebo”, contó.

Elmer Huerta dijo que la fase de pruebas y consulta se prolongará en su caso por 25 meses y por ahora debe vivir una vida normal. “Tu vives tu vida normal, usar tu mascarilla, mantener la distancia, así me apliquen la vacuna”, comentó.

Explicó además que, para que se sepa que un medicamento funciona, debe ser comparado con un placebo. “A 15 mil le inyectan la vacuna y a 15 mil el placebo, esto es vital para saber la efectividad de la vacuna”, indicó.

