Sigue fortaleciendo su presencia en el exterior. Los despachos de pisco al mercado internacional superaron los US$ 6 millones 493 mil entre enero y noviembre del 2021, lo que significó un alza del 93% en comparación al mismo periodo del año 2020 (US$ 3 millones 367 mil), reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En opinión de la vicepresidenta del Comité de Pisco del gremio empresarial, Carmen Robatty de Moquillaza, este aumento se debe a las mayores solicitudes de EE.UU. al registrar un crecimiento de 135% y concentrar el 51% del total enviado al mundo.

“Si deseamos mantener esa tendencia es esencial continuar el trabajo conjunto entre el sector público-privado, identificar e ingresar a nuevos destinos y mejorar las capacidades de los actores del rubro”, dijo.

En ese sentido, expresó la importancia de participar en ferias reconocidas como la Expoalimentaria, que este 2022 se realizaría de forma presencial del 21 al 23 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, y que concitará la atención de compradores de los cinco continentes.

Preparación del Pisco Sour

Cifras

De acuerdo a la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX, EE.UU. fue el comprador líder de la ‘bebida de bandera’, con US$ 3 millones 343 mil. En segundo lugar se posicionó España (US$ 769 mil 128), seguido de Países Bajos (US$ 499 mil 721), Francia (US$ 251 mil 262) y Australia (US$ 222 mil 405).

Completaron el top ten Reino Unido (US$ 211 mil 505), Colombia (US$ 190 mil 579), Alemania (US$ 142 mil 892), Argentina (US$ 110 mil 599) y Taiwán (US$ 81 mil 887).

Los de mayor crecimiento fueron Emiratos Árabes Unidos (645%), Colombia (176%), Taiwán (170%) y Argentina (164%); sin embargo, también se vieron descensos en Francia (-1%), Bélgica (-5%), Canadá (-9%) y Suiza (-49%).

Las empresas Destilería La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.A.C., Bodega San Nicolás S.A., Viña Tacama S.A., Macchu Pisco S.A.C., Santiago Queirolo S.A.C., Destilería Nacional S.R.L., Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C., Viña Ocucaje S.A. y Bodegas Viñas de Oro S.A.C. lideraron este ranking.

Datos

· Por Resolución Ministerial 161-2004-Produce, el 22 de abril del 2004 se instituyó el primer sábado de febrero de cada año como el ‘Día del Pisco Sour’ en el Perú; y el Ministerio de Cultura declaró este cóctel como Patrimonio Cultural de la Nación el 18 de octubre del 2007.

· El año pasado culminó el primer Diplomado online en ‘Gestión de Bodegas Pisqueras para la Exportación’ organizado por ADEX Educación Continua. El segundo se realizaría este 2022.