Casi un 80% de la población padece algún grado de enfermedad venosa que tiene como una de sus manifestaciones las várices, patología crónica degenerativa que no tiene cura y debe ser tratada a tiempo para evitar complicaciones, advierten especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El doctor Erick Felipe Cassaro, cirujano del Hospital II Luis Negreiros Vega de EsSalud, explica que las varices deben ser tratadas en etapas tempranas para evitar que el paciente haga úlceras varicosas incapacitantes o sufra de complicaciones como la trombosis venosa, la cual puede ser mortal.

El especialista señala que las várices son dilataciones venosas que aparecen en las piernas pero que forman parte de un tema más grande que es la enfermedad venosa crónica que dificulta que la sangre regrese hacia el corazón y que produce pesadez, cansancio, adormecimiento, quemazón en las piernas que es generalmente el motivo de las consultas.

El origen de las várices –apunta Cassaro- no está definido pero se le atribuye a factores congénitos, ya que se nace con una deficiencia en las venas que le impide cumplir con la función de llevar la sangre de regreso hacia el corazón de una manera adecuada.

Asimismo, existen otros factores de riesgo que aumentan el problema de várices como el ortostatismo, que es el estar mucho tiempo de pie y se da en pacientes que por su trabajo están mucho tiempo parados, como el personal de vigilancia, los peluqueros, los cirujanos y los policías, entre otros.

Otro grupo de riesgo en tener una enfermedad venosa son las personas obesas porque hay más masa muscular en la pierna y más venas que tienen que hacer que regrese la sangre produciendo una congestión venosa.

También las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, o durante el embarazo que hay una subida de hormonas, de estrógenos, son factores de riesgo para la aparición de varices, refiere el especialista.

El doctor Cassaro manifiesta que esta es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, casi el 80% de la población padece algún grado de enfermedad venosa, y que se ven más casos en las mujeres porque son las que más acuden a la consulta, pero las estadísticas indican que los hombres la sufren tanto como ellas.

Por ello, las personas deben acudir a un especialista cuando aparecen síntomas como la pesadez, quemazón, adormecimiento en las piernas, o algunos signos como las arañas vasculares o telangiectasias, el cambio de coloración o hinchazón de las piernas.

El especialista señala que la alimentación no tiene una incidencia directa en la formación de varices porque es un problema estructural congénito, pero advierte que si una persona no come adecuadamente y es obesa, sí va a tener un factor de riesgo así como los pacientes estreñidos que hacen mucho esfuerzo defecatorio, por el aumento de la presión intra abdominal.

Recomendaciones

El doctor Erick Felipe Cassaro recomendó el uso de las medias elásticas como el principal tratamiento para las varices, porque el problema del retorno venoso se beneficia grandemente con la compresión de la media, que ajusta la pierna y de esa manera lanza la sangre hacia arriba, en dirección al corazón.

Otros factores que ayudan a que haya una buena circulación son las bombas musculares que existen en las piernas. Cuando uno camina, los músculos se contraen y bombean la sangre de regreso hacia el corazón.

Tenemos bombas plantares en las pantorrillas y en la planta del pie, por lo que es muy importante que el paciente cuando camine dé el paso completo, pisando el arco completo, lo que no pueden hacer las personas que usan tacos, que están contraindicados para pacientes que sufren de varices.

El galeno también recomendó hacer ejercicios aeróbicos que tienen que ver con caminar, montar bicicleta, nadar, que justamente incentivan la contracción muscular mejorando el retorno venoso.