La farmacéutica global Johnson & Johnson anunció que el año 2023 suspenderá la venta de talcos para bebé en todo el mundo. Si bien esta medida ya rige en Estados Unidos y Canadá, la empresa toma esta decisión radical ante el avance de miles de denuncias sobre la seguridad del producto.

Johnson & Johnson explicó que sustituirá el talco por almidón de maíz en sus productos infantiles después de recibir unas 38.000 demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer.

Aunque la transnacional niega que su producto provoque cáncer a largo plazo, la duda ya es generalizada y es que los talcos contendrían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.

Cuando aparecieron los primeros indicios e investigaciones sobre el uso del asbesto y miles de casos de personas afectados por asbesto, Johnson & Johnson enfrentó miles de demandas que apuntan al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, algo que la empresa rechaza y que cada año le ha llevado a gastar millones de dólares en litigios.

“Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson’s es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer”, declaró la firma.

Uso frecuente de talcos en Perú y Latinoamérica

En el caso de las comunidades latinas y países en sudamérica, como el Perú, es muy frecuente el uso de talcos para bebés y por mujeres para sus partes íntimas. Sin embargo este producto se sigue vendiendo en el Perú y los medios no reportan la información.

Johnson & Johnson afronta otros problemas judiciales en EE. UU. y aceptó a principios de 2022 pagar millones de dólares a varios estados, en conjunto con otros grandes distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.

Especialistas recomiendan no usar talcos

Según una publicación de la Asociación Española de Pediatría[1] el uso de polvos de talco no es recomendable en especial cuando se usan en la zona del pañal. Según la AEPED los talcos no deberían usarse en esta área porque retienen la humedad, por lo que no evitarán la aparición de rozaduras; en su lugar, el preferible el uso de ungüentos para prevenir escaldaduras.

La afirmación anterior es compartida por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria[2], quienes recomiendan el uso de una crema protectora de la humedad, en la zona del pañal, en vez de talcos.

Esto último es compartido por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria cuando afirma que el talco, además de no prevenir erupciones, puede ser tóxico o dañino para los pulmones del bebé si lo inhala.